Las noticias de Aragón, 06:50 (02/07/2019)

hola qué tal muy buenos días el dato del paro que conoceremos esta mañana puede dejar la cifra de desempleados en aún por debajo de las sesenta mil personas junio suele ser un buen mes en los últimos tres años el paro en nuestra comunidad ha bajado de forma importante y mientras en la política aragonesa en las negociaciones para la investidura del próximo presidente Dragón las últimas horas han estado marcadas por las palabras de Javier Lambán ayer en la SER dejó claro que Podemos no tendrá consejeros en el próximo Gobierno aragonés y en cuanto a tiempo esta tarde se esperan tormentas en los Pirineos llena ibérica David Marqueta buenos días buenos días que pueden ser localmente fuertes llevar granizo en el resto nubes de evolución el viento rondará del noroeste a sureste por la tarde las temperaturas máximas descenderán nuevamente ahora en Zaragoza diecinueve grados veinte en Huesca quince en Teruel en la comarca de la litera ayer por la tarde se registraron dos pequeños incendios en los términos municipales de Binéfar y San Esteban de litera a última hora del día quedaron controlados

