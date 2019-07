Las noticias de Cantabria, 06:50 (02/07/2019)

qué tal está en buenos días las matriculaciones de turismos y todoterrenos han caído en la primera mitad del año en Cantabria hay más de un diecisiete por ciento es el mayor descenso de todas las CCAA dobla el retroceso que se ha producido de media en el conjunto del país el sector no consigue remontar el un diecisiete coma dos por ciento en concreto cayeron las matriculaciones las ventas de vehículos en Cantabria entre los meses de enero y junio nació en con el mismo periodo del año anterior como decimos es el mayor retroceso de todas las comunidades autónomas según los datos que han difundido las asociaciones de fabricantes concesionarios y vendedores si nos fijamos sólo en el dato del mes de junio vemos cómo las ventas de nuevos vehículos han caído un dieciséis por ciento iremos también que esa caída en Cantabria triplica la que se ha producido en el conjunto del país sólo se aprecia un dato positivo de este balance estadístico de la actividad de los concesionarios de Cantabria ha crecido la cifra de venta de vehículos industriales según esos datos que anda lo a conocer las patronales del sector la matriculación de vehículos industriales se ha disparado un cuarenta y cuatro por ciento pero sólo lo ha hecho en el mes de junio ya que el balance de todo el semestre no es tan positivo ni mucho menos ya que también en este caso se ha producido un retroceso de algo más de seis puntos dieciocho grados en Santander a esta hora de la mañana diecisiete en Torrelavega casi trece en Reinosa comenzamos un martes de nubes en el cielo de lluvias débiles temperaturas que van a seguir bastante estables Agencia Estatal de Meteorología María Salgado qué tal buenos días

en cuanto al tráfico dice la DGT que se puede circular a esta hora de la mañana con normalidad no hay ningún problema en las autovías y carreteras de Cantabria