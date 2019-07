Las noticias de Asturias, 07:50 (02/07/2019)

No hay resultados

Voz 1 00:00 hoy por hoy Asturias Ángel Fabián

Voz 0174 00:06 buenos días Alcoa hay parte capital reconduce en la venta de las fábricas de Avilés y Coruña Adrián Barbón inicia las negociaciones para su investidura el PSOE se reunirá hoy con Partido Popular Podemos y Ciudadanos Asturias espera un verano turístico a rebosar después del mejor mes de mayo desde que se cuenta con datos en cuanto al tiempo esta mañana hay nubosidad abundante y alguna lluvia débil sobre todo más frecuente conforme nos acercamos a la costa en este momento tenemos dieciséis grados en Oviedo

Voz 2 00:37 Mieres Langreo y Luarca hay dieciocho en Gijón ir

Voz 0174 00:40 diecisiete en Avilés en Llanes la temperatura es de dieciocho grados hoy estará nuboso o cubierto de nubes bajas con lloviznas o lluvias débiles dispersas en el norte más probables en la primera mitad del día durante las horas centrales se formará nubosidad de evolución diurna probables brumas y bancos de niebla en la cordillera temperaturas máximas en ascenso viento del nordeste flojo más intenso en el litoral occidental mañana va a disminuir la nubosidad hay subir las temperaturas con un ascenso más acusado aún el jueves aunque con previsión de inestabilidad para los últimos días de la semana nos acompaña en la técnica Martín Valle

Voz 0174 01:44 Asturias

Voz 5 01:45 Adivina quién soy aporto riqueza y creo empleo doy

Voz 6 01:48 trabajo a más de trescientos mil asturianos y sin embargo para mí trabajar es más difícil que para los demás porque vivo en Asturias sabes ya quién soy no soy somos somos la empresa asturiana y queremos seguir trabajando aquí porque sin empresas no hay paraíso father

Voz 5 02:04 con la colaboración de Sabadell Herrero Liberbank

Voz 7 02:07 Caja Rural de Asturias

Voz 0174 02:38 las ocho menos siete minutos de la mañana Alcoa retoma la venta de sus fábricas de Avilés y Coruña aparte capital después de que el fondo de inversión haya mejorado sus garantías financieras amplían además hasta el treinta y uno de julio el plazo para cerrar un acuerdo Alcoa quiere que los trabajadores respalden el posible acuerdo algo a lo que no se muestran dispuestos el director general de Industria Manuel Monterrey cree que estamos ante una encrucijada definitiva

Voz 10 03:06 se daría paso a la ejecución el de el de Leire se con lo cual esa fecha límite de treinta y uno de de julio pues supone ya el cierre del proceso de una u otra forma

Voz 0174 03:20 preocupación también entre los noventa trabajadores de la empresa que lleva a cabo la instalación y mantenimiento de Telecable temen perder sus empleos tras la decisión de Euskaltel de trasladar su domicilio fiscal a Galicia Alejandro viciosa presidente del comité pide que se incluya la subrogación de los noventa contratos cuando expire el compromiso con el XXXI de edición

Voz 11 03:42 hombre es que nosotros somos parte indispensable de este proyecto que los trabajadores y trabajadores del grupo CNET hemos conseguido lo que hoy es la operadora Telecable y que no nos vamos a ir de aquí por las no sé si está entre comillas por las buenas no

Voz 0174 03:59 en la política Adrián Barbón trata de tejer las alianzas ante su próxima investidura como presidente del Principado su partido el PSOE mantendrá hoy reuniones con Partido Popular Podemos y Ciudadanos mañana lo hará con Izquierda Unida y Foro no tiene previsto hacerlo con Bosch cuyo portavoz parlamentario Ignacio Blanco acusa a los socialistas de carencias democráticas

Voz 12 04:21 lo que no entendemos es que el PSOE que presume de demócrata no quiere hablar con treinta y cuatro mil asturianos no ya con su representante

Voz 0174 04:29 en Podemos están convencidos de que el PSOE quiere gobernar sin acuerdos de legislatura Daniel Ripa considera que está demostrado por la tardanza en abordar este diálogo rifle

Voz 8 04:40 pues ese interés en esa investidura

Voz 13 04:42 sería una investidura que que

Voz 8 04:44 lleve a cabo sin alcanzar grandes acuerdos con el resto de fuerzas políticas

Voz 0174 04:48 el sector turístico asturiano aborda un verano con excelentes expectativas la ola de calor en la mayor parte de España favorece el éxodo hacia las comunidades del norte algo que ya se está percibiendo según la Dirección General de Turismo pero también anima al optimismo el dato de mayo que marca un récord absoluto de visitantes para el semestre Asturias recibió ciento ochenta y nueve mil turistas lo que supera el récord anterior para un mes de mayo justamente el pasado año falló dice el ganadero de Tapia de treinta y seis años que el pasado sábado sufrió una caída cuando montaba un caballo ayer murió en el Hospital Universitario Central de Asturias Héctor Fernández realizaba el sábado una ruta a caballo con varios amigos cuando sufrió la caída que resultaría fatal casado y con dos hijos era una persona especialmente querida en Tapia en toda la comarca por lo que su muerte ha causado una verdadera conmoción las graves lesiones se produjeron a pesar de llevar casco tras las críticas de la Asociación de conservadores y restauradores de bienes culturales de España que tildaron el proyecto del Castro Ciao San en granjas de salirme de inútil depredador pidiendo que no se llevara a cabo ayer mismo el consejero de Cultura Genaro Alonso se mostró proclive a estudiar los argumentos de estos profesionales Si hay que introducir algún cambio en el proyecto se hará ha dicho el consejero pero eso sí también ha matizado que sin renunciar al lujo que a su juicio supone para un yacimiento arqueológico tan importante la financiación del Ministerio de Cultura

Voz 14 06:23 para una mejor digamos eh actuación sobre echado nadie estará en contra de ello cabrá en su caso e introducir algunas garantías si los técnicos así lo estiman nosotros estaremos de acuerdo pero hombre me parece que la cantidad que el Ministerio de Cultura eh otorga para ese para este proyecto no es desde luego despreciable no podemos pedir permitimos el lujo de perderla

Voz 0174 06:49 Asturias despierta con dieciséis grados en Oviedo dieciocho en Gijón diecisiete en Avilés algunas lluvias débiles y dispersas más frecuentes conforme nos aproximamos al litoral también con niebla en zonas de montaña que afectan por ejemplo a la autopista del Huerna en la vertiente asturiana como vía n siendo habitual ya en los últimos días así que se recomienda precaución si circulan por esa zona escuchan hoy por hoy las noticias de Asturias en la SER

Voz 1 07:22 SER Gijón no veintiséis

Voz 17 09:09 volvemos con más información local a partir de dentro

