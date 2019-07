Las noticias de Aragón, 07:50 (02/07/2019)

hola qué tal muy buenos días el paro de junio lo conoceremos en poco más de una hora tradicionalmente es un mes en el que baja el desempleo se cumple el pronóstico el paro en Aragón quedará por debajo de las sesenta mil personas lo que no baja es la tensión en la negociación entre PSOE y Podemos para acordar la investidura de Javier Lambán como presidente Dragón todavía colea las palabras de Lambán ayer en la SER Podemos no tendrá consejeros en el próximo gobierno en cuanto al tiempo para hoy tormentas por la tarde en el Pirineo y el ibérica que pueden ser fuertes y con granizo viento del noroeste que cederá a sureste por la tarde y las temperaturas máximas descienden nuevamente repasamos cómo están a esta hora Zaragoza David Marqueta diecinueve grados diecisiete en Calatayud dieciséis en Tarazona en Huesca Luis la Iglesias

los sindicatos agrícolas de la provincia de Huesca han salido al paso de las críticas que han surgido en los últimos días por los incendios ocurridos en zonas rurales y que han calcinado más de doscientas hectáreas ante las voces que han pedido que durante estos días de calor no se trabaje con maquinaria Ana asegura que las labores no se pueden dilatar ya que después el calor suelen venir tormentas lo dice José María el cierre el secretario regional de Guada

la negociación entre PSOE y Podemos ha complicado a dos días de que el presidente de las Cortes proponga un candidato para presidir Aragón Lahm Van en la robótica ayer dijo que no entiende la estrategia del partido morado de pedir puestos y cargos desde Podemos Nacho Escartín respondía no es verdad que estemos pidiendo sillones

Voz 7

07:20

en Alejandro moda mi asesor del banco me aseguró que comprar acciones de Popular era una apuesta segura rentable ahora lo he perdido todo y no sé si puedo reclama no se quede con la duda póngase en contacto con Duran i Duran abogados somos expertos en derecho bancario Duran Duran un gran bufete de abogados ahora en Zaragoza en Paseo Sagasta dos Duran Duran abogados punto com