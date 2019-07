Las noticias de la Comunitat Valenciana, 07:50 (02/07/2019)

Voz 1 00:00 de menos diez en Canarias hoy Turull Comunitat Valenciana

Voz 1217 00:09 buenos días dos de julio piense lo así a ver qué le parece dentro de un mes ya llevará un día de vacaciones mejor no bueno lo ha intentado tiempo auto te ofrece el tiempo esperamos tormentas esta tarde en zonas altas del interior tormentas que pueden venir además acompañadas de granizo por lo demás veremos nubes y las máximas se mantendrán en general aunque esperamos que bajen un poco un poco solo en el interior ahora entre veintidós y veinticuatro grados en Castellón en Elche en Valencia y en Alicante

Voz 1217 01:04 ya lo habíamos visto en otros puntos de España ya era lógico viniendo de una formación que practica aquello de prietas las filas impasible el ademán la mesa de Les Corts rechazará hoy la siguiente petición de documentación realizada por los ultras de Vox dos solicitudes sobre las subvenciones a colectivos LGTB y sobre qué personas de ese colectivo han dado por ejemplo cursos a menores en los colegios piden hasta el certificado de penales no acaban ahí han registra dado los ultras otra petición sobre las estadísticas de los casos de eso que ellos llaman violencia intrafamiliar no sólo en relación a la violencia ejercida por hombres hacia las mujeres sino de la violencia ejercida por mujeres contra hombres ya digo la mesa de Les Corts lo rechazará hoy casi con toda probabilidad y hablamos ahora de economía acuerdo de Mercosur Mercosur es la unión comercial de Argentina Brasil Paraguay y Uruguay la Unión Europea aprobará un acuerdo con esos países un acuerdo que abrirá nuestras puertas a sus productos eso ha puesto de uñas al sector agrario porque aseguran que se abre la puerta a las plagas a la competencia desleal que a pesar de lo de Sudáfrica los cítricos parece que no hayamos aprendido nada que se esté utilizando la agricultura mediterránea para un acuerdo que sí beneficiará a otros pero ayer le preguntamos por el particular a la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero que entiende la inquietud pero que asegura que no es así que el acuerdo es bueno para nosotros Ana Durán buenos días

Voz 0131 02:26 buenos días Juan porque falta un largo

Voz 1217 02:29 trecho todavía para que quede definitivamente aprobado porque a lo largo de ese proceso deben cumplirse una serie de condiciones por ejemplo controles fitosanitarios que eviten la entrada de plagas una homogeneización de medidas de control en todos los puertos europeos para evitar lo que ocurre ahora que algunos puertos hacen la vista gorda y no sólo eso

Voz 0131 02:46 además se podrán aplicar cláusulas de salvaguarda a través de la comisión de seguimiento propuesta por Ximo Puig para avanzar esas situaciones de crisis como la de los cítricos en la campaña pasa

Voz 5 02:56 cada final de año habría una una propuesta por parte de la Comisión para tratar de homogeneizar esos controles esas excepciones que estaba porque de reclamando que el sector demanda que tiene todo en la razón y que

Voz 1217 03:11 qué otra cosa también muy importante recuerda Rodríguez Piñero que los acuerdos son recíprocos que los productos de allí vendrán aquí sí pero también nuestros productos hortofrutícolas textiles de calzado cerámica de la industria auxiliar del automóvil tendrán acceso a un mercado de doscientos cincuenta millones de consumidores ya que estamos con economía una más Mercadona en Portugal la acompaña

Voz 0131 03:34 a Rocha abre hoy al público su primera tienda en Portugal está en la localidad de Cani de lo cerca de Oporto antes de que acabe el año Mercadona tendrá diez supermercados en Portugal

Voz 1 04:22 hoy por hoy Comunitat Valenciana

Voz 1217 04:25 hablamos ahora de universidades los ministros de Educación Isabel Celaá hay de ciencia Pedro Duque inauguraron ayer los Campus Científicos de Verano de las universidades de Valencia de la Politécnica un acto que sirvió para dejar claro que las universidades necesitan más dinero

Voz 0131 04:40 dejaba claro precisamente la ministra cuando reconoció que para ampliar ese programa que este verano va a alcanzar a mil quinientos cincuenta alumnos de cuarto de la ESO y Primero de Bachiller en trece Campus de otras tantas universidades españolas se necesita de los presupuestos generales del Estado para poder ampliar su programa

Voz 8 04:56 para que está tomando mucha importancia y que nos gustaría ampliar necesitamos obviamente presupuestos Generales del Estado para poder ampliar es un detalle importante pero sí

Voz 1217 05:07 la dinero del Estado ya han escuchado a la ministra pero también que las autonomías se mojen y en ese sentido el president de la Generalitat Ximo Puig Se comprometía ayer en Castelló a elaborar un nuevo plan de financiación de las universidades públicas valencianas

Voz 0131 05:21 lo hacía en la presentación del Cuarto Informe del Sistema Universitario Público Valenciano un informe que aborda entre otros asuntos precisamente es el de la financiación Ximo Puig y mostraba su compromiso con esta cuestión asegura que se va a elaborar un nuevo plan

Voz 9 05:35 estoy en compromiso está elaborado no la de financiamiento tiene estalla Públiques Valencianes imbécil ya de el sistema al que le mes de una manera concertada con pueden ser utilizados otra banda les hayan estar con de equina la situación que patines la Generalitat Valenciana en España

Voz 0286 05:54 la situación que padece la Generalitat

Voz 1217 05:57 las finanzas de la Generalitat tiene mucho que ver con la mejora del sistema de financiación porque recordamos no llega aquí el dinero que debería llegar del Estado hoy precisamente Ximo Puig tiene otra oportunidad para reclamarlo en Madrid para reclamar en Madrid ese cambio de modelo de financiación

Voz 10 06:14 millar de invita a que escuches la firma de Bernardo Guzmán

Voz 0286 06:19 en poco más de una hora el president protagonizar una conferencia organizada por Europa Press en Madrid allí está previsto que asistan la presidenta del Congreso varios ministros y destacados representantes de la vida económica española me temo que por los caprichos del calendario y por la actualidad política buena parte de la atención se desvía hacia la fecha en que Pedro Sánchez quiere celebrar el debate de investidura y las posibilidades de sacarlo adelante en ese marco difícil tendrá Puig colar su discurso y sobre todo su reivindicación de un nuevo modelo de financiación aunque a escasos metros esté escuchándole la ministra de Hacienda María Jesús Montero pero su obligación intentarlo conseguirlo is que nos guste más o menos ahí en esos centros de poder madrileño es donde se tienen que obtener los compromisos para el mayor de nuestros problemas por cierto anoche soñé que Puig amenazaba hoy a Sánchez con que los diez diputados valencianos del PSOE no le votaban como presidente sino adquiría un compromiso por escrito debieron ser los perversos efectos de tanto calor

Voz 1217 07:49 y acabamos con un dato que debería hacernos pensar aunque precisamente lo que confirma es que somos de pensar foco los valencianos somos los que más tiempo hemos visto en la televisión en junio casi cuatro horas de media al día en concreto tres horas y cincuenta y siete minutos como decían las abuelas delante de la caja tonta el consumo televisivo de los españoles se ha situado un poco por debajo tres horas y treinta y cinco minutos diarios por persona yeso representa dieciocho minutos menos que en el mes de junio del año pasado lo dice el análisis mensual de comportamiento de la audiencia televisiva de Barlovento Comunicación

