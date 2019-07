Las noticias de Castilla y León, 07:50 (02/07/2019)

forma ya está en marcha la campaña de abono de las deducciones familiares del impuesto sobre la renta del ejercicio dos mil quince no aplicadas presenta la solicitud hasta el treinta de septiembre en las delegaciones territoriales

parecido en la capital tenemos dieciséis grados si el cielo está despejado Burgos nubes y claros con catorce grados en la capital burgalesa dieciséis en Miranda diecisiete en Aranda Palencia igualmente nubes y claros dieciséis grados en la capital quince en guardó tan sólo once en Aguilar de Valladolid

buenos días pues este martes despierta sin ningún tipo de problema circulatorio en toda la red viaria castellano leonesa de momento como decimos tráfico fluido circulación muy cómoda tanto para aquellos que circulan por la red principal y también en las carreteras secundarias de toda la comunidad pero les vamos a pedir como siempre desde aquí desde la Dirección General de Tráfico que no bajen la guardia y eviten cualquier tipo de distracción mientras estén al volante sobre todo en esta primera hora en carretera siete y cincuenta y tres

Voz 9

03:21

