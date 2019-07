buenos días es martes dos de julio bajan algo las temperaturas hoy los termómetros van a marcar entre quince y treinta y cuatro grados en Badajoz entre catorce y treinta y cinco en Mérida entre dieciséis y treinta y tres en Cáceres y hoy cita con la política nuevamente hoy tomarán posesión de su cargo los consejeros los miembros del nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura presidido por el jefe del Ejecutivo por Guillermo Fernández Vara tras la toma de posesión se celebrará la primera reunión del Consejo de Gobierno iría también este martes en el que estamos pendientes de conocer esos datos en relación al paro registrado en el mes de junio pero a estas horas lo que vamos es a conocer en esta portada informativa otros asuntos que también la conforman desde los distintos puntos de la región lo hacemos con nuestros compañeros Gaspar García en Badajoz comenzamos a hablar de verano es hablar de piscinas pero hay falta de previsión la que señalan médicos y se de falta de previsión de médicos y de seguridad en una de las piscinas de Badajoz es así no lo denuncian los sindicatos Gaspar cuéntanos buenos días

buenos días en Badajoz del grupo socialista ha denunciado la falta de previsión del Ayuntamiento pacense ante la falta de médicos de seguridad en la piscina de La Granadilla algo que impidió ayer que a primera hora de la mañana pudieran entrenar casi un centenar de niños y niñas de diferentes colegios y campamentos de verano además de impedir el acceso de particulares que querían disfrutar de una de las piscinas públicas municipales pudieron hacerlo después de dos horas esperando pero sin esos servicios ni médico ni de seguridad aseguran desde el PSOE además que los responsables de uno de los centros que lleva a sus niños a la piscina el colegio Nuestra Señora de la Luz presentaron una reclamación por escrito en el PSOE exigen al equipo de gobierno del Partido Popular Ciudadanos y que se marquen prioridades con urgencia y que no permita ni un día en que los servicios básicos se presten en Cádiz

gracias Gaspar más en salud pero ahora en Cáceres un mensaje el que lanza ciudadanos al Servicio Extremeño de Salud sobre el Hospital Universitario Carmen Hernández Mancha cuenta no

Nos están convencidos que con voluntad política hay presupuesto en estos cuatro años de legislatura la segunda fase del hospital puede ser una realidad para ello habría que actualizar el plan funcional que data de dos mil once y empezar a dotar económicamente el proyecto la formación naranja considera que el mantenimiento del nuevo Hospital San Pedro Alcántara acarrea deficiencias en el servicio sanitario complicaciones para

no sol Grajera Se trata del segundo estreno de esta sesenta y cinco edición cuya historia el director Mario Gas la planta en la actualidad por medio de un flash back para acercarnos a Cicerón jurista político ejemplos de humanismo integridad de siglo I antes de Cristo Mario Gas director y José María Pou como principal protagonista vuelven a Mérida y hablan de este Cicerón que podrá verse encima de la

