Las noticias de Cantabria, 07:50 (02/07/2019)

es una mente ciento treinta y cinco millones exacto que es lo que va a repercutir fundamentalmente no el que más carretera va destinado fundamentalmente a la renta básica de penumbra pero espacio de centros de mayores tuve repercute en las clases sociales más desfavorecidas Harrison Mika al amor que ha sido siempre un esfuerzo doña no es que es mejor

Voz 0628

03:54

esto no tener nada ciento treinta y cinco millones de euros deja de ingresar la Comunidad en tanto no haya presupuesto del Estado lo que dice el presidente cántabro la propia ministra de Hacienda María Jesús Montero que estuvo ayer en Santander en la Menéndez Pelayo confirmaba que en la actual situación del Gobierno de España no tiene cobertura legal para realizar entregas a cuenta del dinero a las comunidades autónomas no la tendrá hasta que deje de estar en funciones