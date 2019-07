Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Virginia

Voz 0419 00:05 Sarmiento

Voz 1915 00:08 qué tal muy buenos días hoy podría darse por controlado el incendio de cenicientas todavía no está controlado ni extinguido pero sí Se prevé que puedan controlarlo a lo largo de esta mañana por el momento siguen activos algunos focos en Peña Cenicienta y acaban de incorporarse los medios aéreos a los trabajos vamos a conocer la última hora Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 00:27 qué tal buenos días los dos focos más activos de Peña hacen y cientos han sido ya apagados sofocados durante la noche por las unidades de bomberos y también de la Unidad Militar de Emergencias la situación ha mejorado mucho con respecto al día de ayer pero aún el incendio sigue activo Hinault controlado los helicópteros y los hidroaviones de la A cuarenta y tres ya han comenzado a operar ya están en vuelo a lo largo de esta jornada el incendio va a quedar controlado desde esta situación de control vamos a entrar por fin en la fase de extinción trescientos cincuenta efectivos ya están sobre el terreno

Voz 1915 01:02 gracias Alfonso hoy en la capital hoy es el segundo día sin multas en Madrid central la primera jornada deja datos preocupantes sobre el tráfico rodado ha aumentado un seis y medio por ciento en la M treinta y un cinco por ciento en la almendra central de la capital la estación medidores de la calidad del aire de la calle Carmen la de aquí del centro ha registrado un aumento de los niveles de contaminación el socialista Pepu Hernández lamentaba la situación

Voz 2 01:25 creo sinceramente que es un mal día para Madrid un día muy triste nos están acostumbrando a jugar demasiado con las palabras cuando dicen no invertimos Madrid central están revirtiendo Madrid central porque se levanta las sanciones por lo tanto se puede circular no atienden absolutamente no hay ninguna razón justificada Se puede mejorar sepuede controlar Madrid central sin necesidad de pagar las sanciones

Voz 1915 01:46 el alcalde José Luis Martínez Almeida respondía

Voz 0502 01:49 yo les recomendaría a la izquierda que se tranquilizara que nos dejara trabajar no voy a apelar ni siquiera a eso de los cien días de gracia porque eso para la izquierda le es absolutamente indiferente pero sí les voy a decir que por favor que acepten el resultado de las urnas que acepten el mandato democrático en los programas tanto el Partido Popular de ciudadanos como de Vox había medidas relativas a Madrid central que es una pena que pretendan ganar en la calle tres semanas después de las elecciones lo que no consiguieron ganar en las urnas

Voz 1915 02:17 el Ayuntamiento de Madrid dice que si ha aplicado esta moratoria y que es porque hay que arreglar el sistema de sanciones pero lo cierto es que la SER ha tenido acceso a un informe municipal que asegura que todos los problemas que había con las cámaras ya estaban resueltos la semana pasada el veinticuatro de junio concretamente es martes dos de julio y pendientes seguimos de la ronda de reuniones en la asamblea para elegir candidato a la investidura titulares con Ángel R suelo

Voz 0877 02:42 hoy continúan las negociaciones la Asamblea de Madrid para investir a un candidato a la Presidencia regional el presidente de la Cámara Juan Trinidad se reúne con los candidatos de más Madrid ciudadanos PP el Partido Socialista ayer lo hizo con Isa Serra de Unidas Podemos ir Rocío Monasterio de Vox

Voz 1915 02:56 el Estado indemnizará a un periodista por los golpes que recibió en marzo de dos mil catorce durante la manifestación Jaque al Rey y la Audiencia Nacional establece que los daños que sufrió a causa de esos golpes fueron consecuencia de la actuación policial

Voz 0877 03:07 más de seis mil estudiantes se presentan hoy a la convocatoria extraordinaria de la ABAO la antigua selectividad las pruebas se celebran en todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid iban a durar hasta el jueves los resultados van a dar a conocer

Voz 1915 03:18 el día once y el Museo del Prado el Reina Sofía y el Thyssen aumentan el número de visitantes en el primer trimestre del año de dos mil dieciocho El Prado el más visitado recibió este año más de un millón y medio de visitantes es un ocho por ciento más que el año anterior

Voz 3 03:36 en Hoy por hoy

Voz 1915 03:39 el Real Madrid sigue aligerar su plantilla Sampe buenos días

Voz 1161 03:41 buenos días Virginia una condición obligada y necesaria tras el fuerte desembolso económico en contrataciones y la densidad de la plantilla confirmada ayer la venta de Kovacic al Chelsea por cuarenta y cinco millones de euros hoy pueden hacerse oficiales las de Theo Hernández al Milán y la de Borja Mayoral a la Real Sociedad en unos días se concretará la de Ceballos al que pretenden Milan Tottenham no tiene sitio en la plantilla el reciente campeón de Europa sub veintiuno su seleccionador Luis de la Fuente no lo entiende me duele cuando hijos

Voz 4 04:05 es de este nivel que tienen que marcharse de la Liga española jugar fuera yo pues no lo entiendo me entiendo que no haya clubes en España con el poder adquisitivo suficiente como para evitar que estos jugadores se vayan

Voz 1161 04:16 en marcha sigue la del Atlético por resolver está a la salida de Griezmann al Barça o el anuncio del fichaje del portugués Joe Félix por ciento veintiséis millones confirmados ayer el traspaso de Jackson Martín Salmond y las cesiones de Ibáñez y ver al San Luis

Voz 5 04:28 Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta Billie ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 0605 04:38 vamos a ver cómo se circula a esta hora en las carreteras madrileñas DGT María Herrero buenos días hola buenos días Virginia pues todavía muy saturadas algunas entradas a la capital sobre todo la dados por un accidente en Alcalá de Henares también la A42 en Parla la A6 desde Las Rozas hasta la zona abarca también en la M40 encontramos muchas dificultades sobre todo en el tramo habitual de Vallecas a Coslada también en el barrio de La Fortuna hay Pozuelo todo en sentido norte

Voz 1322 05:01 si miramos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Alcázar buenos días qué tal muy buenos días Virginia no sigue ocupando un accidente era de La Coruña poco antes de conectar con la Glorieta del Cardenal Cisneros de salida de tres carriles están ocupando dos así que ya se pueden imaginar las retenciones no sólo superan la plaza de Cristo Rey también la avenida de Islas Filipinas por tanto se convierte en el punto más complicado a esta hora de la mañana en toda la ciudad mientras tanto en aumento entradas como la M607 la salida por la A dos desde Avenida de América o la conexión de Delicias con la glorieta de Atocha para afianzar hoy vamos con la previsión del tiempo Luismi Pérez qué tal buenos días

Voz 6 05:39 buenos días despierta el martes con temperaturas un poquito más suaves que los últimos días se ha dormido mejor en gran parte de la comunidad aunque esta tarde hablaremos de calor calor soportable XXXV treinta y seis grados de máxima sobre todo en el extremo sur de la región bastante Sol hasta entrada la tarde después se formarán nubes que acabarán dejando algunos chubascos y como pasó ayer sobre todo en la zona del Corredor del Henares a últimas horas de la tarde algún chaparrón también entrará por el sur de la comunidad poca cantidad de agua en cualquier caso

Voz 7 06:11 hay un camino para llegar lejos en la vida que no aparece en ningún mapa un camino que es más fácil recorrer con el nuevo jefe de Mercedes un SUV con un diseño completamente renovado y equipada con el sistema de inteligencia artificial en la CDU X para que debe sin problemas al final de ese camino a y con siete plazas para que no lo recorra sólo nuevo gel expresión del fuerza interior

Voz 5 06:33 Mercedes Benz Madrid la filial de Mercedes Benz España llevamos la estrella dentro

Voz 8 06:37 más información en el novecientos catorce dos mil cuatro

Voz 6 06:40 en nuestra web Mercedes Benz Madrid punto es

Voz 9 06:43 llega la Semana de la climatización de bricolaje sólo hasta este sábado ventilador de techo con foco por solo veintinueve con noventa y cinco euros rico de precios bajos todos los días

Voz 6 06:54 durante muchos años me ha llamado la tenía

Voz 10 06:56 en este sonido en mis viajes ahora ya forma parte de mi trabajo el sector del transporte del ferrocarril requiere miles de empleos de personal cualificado por ello me formé en el Centro Superior de innovación y desarrollo CHF donde el cien por cien de los alumnos estamos trabajando entre Hain CS Innovación y desarrollo guión medio CHF punto com encuentra tu futuro laboral

Voz 11 07:18 Tivisa crédito ahora tengo un sexto sentido en ocasiones veo ofertas dos por uno gafas graduadas más sol graduadas por sólo setenta y nueve euros informa denso óptica el punto com sólo implicando Soro grandes ópticas

Voz 0419 07:36 últimos días para disfrutar de la kitsch Quicken Billy Elliot con entradas gratis para niños con cada entrada de adulto una gratis para un menor de dieciséis años y hasta dos menores más con cincuenta por ciento de descuento sólo hasta el domingo catorce compra ya tus entradas para la Wii en entradas punto com El Corte Inglés y Billy Elliot punto es

Voz 11 07:56 Tico un sexto sentido en ocasiones veo ofertas dos por uno gafas graduadas más sol graduadas de sólo setenta y nueve euros informa tenso LOPD ical punto com

Voz 12 08:06 yo elijo gustar pero también el hijo ahorrar ICOM para Ari disfrutar y cambiar yo elijo las rebajas de Plaza Norte dos

Voz 13 08:14 llegan las rebajas de Plaza Norte dos con más propuestas más diseño más ahorro porque tú eliges gustar y disfruta de las mejores rebajas Plaza Norte dos la cúpula de Madrid Carretera de Burgos salidas diecisiete y diecinueve

Voz 14 08:28 necesitas ayudas con tres este verano quieres marcharte tranquilos de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos cuya idea o la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores Q1 de oro

Voz 0064 08:43 el Ayuntamiento de Madrid sólo va a pagar quince días más de la pensión de los desahuciados de la calle argumentos a once en el famoso edificio comprado por un fondo buitre en Lavapiés Manuela Carmena llevaba abonando el pago cuatro meses tenía previsto seguir haciéndolo hasta que se les encontrará una solución habitacional el nuevo consistorio ha dicho basta los afectados se reunían ayer con responsable de Bienestar Social que sólo les garantiza el pago desea de alojamiento como decimos durante dos semanas más con las maletas en la mano PP Rossi dos vecinas desahuciadas entraban en la reunión finalmente eso es sólo dos semanas Pepi asegura que para

Voz 15 09:18 ella sigue el sufrimiento quince digan tarde sufrimiento

Voz 16 09:21 esto es una agonía esto es quince días pues eso