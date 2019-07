Escucha las noticias de las 09:00 (02/07/2019)

y sobre las manifestaciones de los ciudadanos de con Kong que piden más libertad judicial y que ayer llegaron a tomar el Parlamento hemos hablado en la SER con Rafael Bueno ex director de política y sociedad de Casa Asia y cree que Pekín no consentirá intervenciones extranjeras en esta crisis

Voz 1485

02:37

si el problema es que paga China es un tema muy sensible tema también domésticos innovan van a permitir vinculan injerencias desde desde fuera porque para ellos pues no tiene tiene desde hace más de auxilio en una un tal humillación que supieron desde Occidente y no vamos no creo que permitan que que desde fuera excelente intervengan en Internet buenos días Rosa Márquez