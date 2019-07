Las noticias de la Comunitat Valenciana, 10:03 (02/07/2019)

Voz 0141

00:35

buenos días el presidente Puche ha afirmado que el proyecto del Botánico es la vía valenciana que se basa en tres ejes la cohesión social territorial y la cohesión intergeneracional apuestan foco en la pluralidad del con y como suele decir pactar no es tradicional a acordar no es mostrar debilidad Puig le ha pedido a la ministra de Hacienda presente en la conferencia la financiación justa para la Comunidad por eso confía confían que cuanto antes pueda haber un gobierno de España en ese sentido ha bromeado con que la noticia de la fecha de la investidura la puede no la puede dar el por cierto Ana que Puig ha sido presentado por la presidenta del Congreso Meritxell Batet que abandonado ya el salón hace unos minutos quizá para esperar la llamada de Pedro Sánchez