Escucha las noticias de las 10:00 (02/07/2019)

aunque los datos de junio son buenos han sido menos buenos que los del año pasado por ello de los dos hitos que estaban al alcance de la mano sólo se ha cumplido uno los setenta y cinco mil afiliados más que aportó el mes pasado han servido para batir el récord histórico de cotizantes ocupados diecinueve millones quinientos diecisiete mil suya mientras la bajada del paro de sesenta y tres mil personas no ha sido en cambio suficiente para dejar el total de desempleados por debajo de los tres millones se quedó en tres millones quince mil con todo el paro ha bajado en todas las comunidades autónomas la ocupación a la mayoría de los sectores sobre todo en los más ligados a la temporada turística y la protección social sube y el sesenta por ciento de los parados ya tiene acceso a prestaciones subsidios

problema muy sugestivo desde el punto de vista de la calidad del empleo las las ver vamos a batir records históricos y a la vez el sistema no cubre las densidades para pagar las pensiones

en Murcia a esta hora está previsto que comience la Asamblea regional el debate de investidura de Fernando López miras el candidato del Partido Popular investidura que no tiene garantizada porque además de sus votos y los de Ciudadanos necesita los de Vox para alcanzar la mayoría absoluta o su abstención para la mayoría simple en la segunda votación de momento la formación de ultraderecha se mantiene en el no en la Asamblea esta Juanjo Asensio

Voz 1197

02:02

a Fernando López miras le complica la investidura en la votación prevista para esta tarde ya que Vox sigue manteniendo que votará no al candidato popular debido a que Ciudadanos sigue con su veto hacia los de Santiago Abascal desde Bush insiste en que para apoyar López miras la formación naranja debe suscribir el acuerdo al que lleguen con el PP algo a lo que no están dispuestos a hacer desde ciudad danos en breve está previsto que se inicie la segunda sesión del debate de investidura con la intervención de los grupos parlamentarios y ya esta tarde será cuando tras la réplica del candidato popular se proceda a la votación que no tiene asegurada Fernando López miras de cumplirse el guión previsto se convocaría una segunda votación para el jueves por la tarde en la que la abstención de Vox permitiría López miras ser investido presidente de la Región de Murcia con el apoyo de su partido y ciudadanos algo que tampoco tienen claro en la bancada popular