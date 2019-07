Las noticias de Andalucía, 10:03 (02/07/2019)

buenos días el paro ha bajado en Andalucía en tres mil doscientas personas un cero coma cuatro por ciento con respecto al mes anterior con este nuevo descenso la cifra total de parados en nuestra comunidad se cifra en setecientos cincuenta y siete mil según los datos que ha publicado esta mañana el Ministerio de Trabajo la reducción en Andalucía es inferior a la media nacional en es en España el paro ha bajado un dos por ciento su menor descenso en este mes desde dos mil nueve más cosas en Córdoba Hoy se cumplen cuatro años de la desaparición de Paco Molina un joven del que sus padres no saben nada desde un día como hoy que salió de casa tenía entonces dieciséis años Radio Córdoba Álvaro Guerrero

Voz 2

01:29

