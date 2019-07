Voz 1995 00:00 el el mismo trato si deciden entrar en aguas italianas me dieron hace pocos días a la embarcación alemana de escuchamos

Voz 1 00:06 cada verso la libio adverso el mar Mediterráneo Maxi multa secuestros de la embarcación divierto del ingreso en el EHAK pues territorial en casos dieciséis Vicenza arresto

Voz 1995 00:19 es una amenaza directa Ricardo Gatti es el jefe de misión de Lo Pelat que nos atiende desde el barco Ricardo muy buenos días muy buenas si no queremos que salir hiciera muy amante de la radio española pero por si acaso está escuchando este programa ahora qué respuesta se puede dar de las amenazas del ministro de Interior italiano Matteo Salvini

Voz 2 00:38 bueno esta respuesta siguen el mismo patrón entre esas Inés entre así muy muy muy vulgar y muy buen no luego también pasa una cosa que no reflejan luego la realidad de los hechos porque ya se está demostrando que para de todas las a haríamos la amenaza también que había dado contra bueno a salga el Angle en abril llega al van van menguando no entonces bueno estamos acostumbrados a ello no les damos el de modo más peso esto evidentemente refleja en la que uno de desgobierno de pasteleo

Voz 1995 01:20 dónde os encontráis ahora mismo

Voz 2 01:23 ahora en este encontramos siempre al sur verán Pelusa a cincuenta millas al sur de la actitud navegando un rumbo sur

Voz 3 01:32 estas

Voz 1995 01:34 en caso la la situación desde luego no es no es la más favorable episodios como el que que estáis viviendo como el que vivió la embarcación tres cuya capitana la realidad ha sido detenida no son muy esperanzadores sí que os puede ocurrir