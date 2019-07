Las noticias de la Comunitat Valenciana, 11:02 (02/07/2019)

Voz 0131

00:04

el juzgado de Valencia que instruye el caso erial ha citado a declarar en octubre en calidad de investigados al ex president la Generalitat y de Bancaja José Luis Olivas al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Juan Cotino ya parte de la familia del ex president de la Generalitat y ex ministro Eduardo Zaplana entre otros la jueza que investiga el supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones de las inspecciones técnicas de vehículos de las ITV ha citado también a la ex diputada Elvira Suanzes y la secretaria personal de Zaplana Enríquez que también a su mujer Rosa Barceló ya su hija María Zaplana y sobre la iniciativa parlamentaria de Vox que pide que se le facilite los nombres de activistas LGTB y que han dado charlas en colegios e incluso si tiene o no antecedentes penales el president ha dicho hoy en Madrid que no se debe dar ni un paso atrás ante las amenazas de la ultraderecha que The Box no se espera otra cosa que debe el extremismo por eso alerta a quiénes son sus compañeros de viaje