Las noticias de Galicia, 11:02 (02/07/2019)

Arias de aceite ser Galicia el número de hogares gallegos que llegan con alguna dificultad a fin de mes bajo el segundo trimestre del año hasta el treinta y cuatro coma cero cinco por ciento lo que supone el mejor resultado de toda la serie histórica y un descenso de nueve puntos respecto al trimestre anterior datos de la última Encuesta coyuntural Now hogares del Instituto Calvo Destatis Tica por el contrario los hogares gallegos que llegan con facilidad o mucha facilidad aumentaron en el segundo trimestre Astra el sesenta y cinco coma cinco por ciento es igualmente el mejor resultado de toda la serie histórica que comienza en el año dos mil diez y más datos y estadísticas cuatro mil trescientas XXXVIII mujeres en Galicia se beneficiaron desde el año dos mil seis de la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género unas ayudas a las que la Xunta destino desde entonces más de treinta y tres millones de euros de fondos propios Galicia es la única comunidad que mantiene estas ayudas estables en el tiempo la Secretaría Xeral de Igualdade comparecía esta mañana comparece esta mañana en la comisión parlamentaria Susana López Abella

Voz 1

01:04

unas ayudas estables no tempo continuas Icon incremento Orza comentario constante continuo durante os últimos anos desde que fueron creadas no ano dos mil seis después a reguladas la Lei do ano dos mil Sete únicamente en Galicia que mantenga este tipo de ayudas