Las noticias de Asturias, 11:02 (02/07/2019)

Voz 1657

00:04

el socialista Adrián Barbón y la popular Teresa May da exploran desde hace una hora las posibilidades de un acuerdo o de entendimiento para sentar las bases de la gobernabilidad de la comunidad autónoma en la próxima legislatura no es el PP a priori el apoyo que busca Barbón para su investidura de hecho ni siquiera descarta que su acceso a la presidencia se produzca en segunda votación sin ningún apoyo de momento acude dice a escuchar la disposición del resto de grupos parlamentarios a las once y media se va a reunir con Podemos yo no me voy a cerrar