Escucha las noticias de las 12:00 (02/07/2019)

Voz 1 00:00 medio día las once en Canarias hoy por hoy hora doce de una intensa mañana con José Antonio Marcos José buenos días

Voz 1018 00:10 hola qué tal buenos días vamos a empezar con una última hora desde Zaragoza al menos dos personas los trabajadores han muerto y un tercero resultó herido mientras procedían a las labores de limpieza de una cuba de la empresa Bodegas Panizo a esta hora se investigan las circunstancias del suceso ganas aquel borrón

Voz 2 00:25 te has sido entorno a las diez de la mañana José María Andrés es el gerente de Bodegas paliza

Voz 3 00:30 de clase A subastó pero hemos tenido que no puedo confirmar no puedo explicar nada no no una subcontratada

Voz 2 00:40 al parecer dos de los trabajadores de nacionalidad rumana de cuarenta y cuatro y treinta y tres años han fallecido como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos el tercero de nacionalidad española está en estado grave ha sido trasladado en un helicóptero del Servicio de Emergencias uno uno dos al Hospital Miguel Servet de Zaragoza

Voz 1018 00:56 gracias Ana es lo último en lo político Se acabaron las dudas el debate para la investidura de Pedro Sánchez comenzará el lunes día veintidós justo hasta ahora según ha anunciado la vicepresidenta del Congreso Meritxell Batet tras conversar telefónicamente con el candidato y subrayar que no está sobre la mesa la opción de una nueva convocatoria electoral en otoño Javier Carrera

Voz 0866 01:12 si marcaba el calendario la presidenta de la Cámara asegurando que se ha querido dar tiempo para que el calendario para que el candidato socialista tenga la oportunidad de hablar con los distintos grupos parlamentarios y garantizar así su investidura el debate arrancará con la intervención de Sánchez a las doce de la mañana de este lunes asilo comunicaba Meritxell Batet

Voz 4 01:30 debate de investidura se inicia con la intervención del candidato con Pedro Sánchez Pérez Castejón el próximo lunes veintidós de julio a las doce horas el debate continuará el martes veintitrés de julio cuando se llevará a cabo precisamente la primera votación

Voz 0866 01:46 de fracasar el primer intento la segunda votación que sólo requiere más y es que no es tendrá lugar el jueves veinticinco de julio deslizaba Batet la fecha elegida de una hipotética repetición electoral no se ha hablado decía de esa

Voz 1018 01:58 posibilidad ya tenemos las primeras críticas la portavoz de Podemos Irene Montero lamenta a través de Twitter que al menos a su cúpula presidente de la Cámara no le ha comunicado a la fecha de la investidura que ya considera fallida desde Ciudadanos Sabe Rivera acusa Batet de actuar al servicio de los intereses del PSOE y anticipa que si Sánchez se llama paro otra ronda de conversaciones

Voz 0470 02:14 no acudirá Adrián Prado si el líder de Ciudadanos que llevamos más de dos meses perdidos y que Sánchez no está cumpliendo con su trabajo hasta ahora dice no han movido un dedo para recabar apoyos Rivera piensa que el presidente en funciones con la ayuda de Meritxell Batet está bloqueando el país

Voz 1607 02:27 lo que puede poner en marcha esto en este momento lamentablemente es el señor Sánchez que tiene el mandato del Rey yo si hubiera tenido su mandato muy ha puesto a trabajar desde el minuto uno llevamos dos veces perdido la señora Batet ha demostrado hoy pues eso que está al servicio del Partido Socialista a todos los españoles perder otro mes casi irnos a casi tres meses después de las elecciones porque no mueve un dedo no nos parece responsable

Voz 0470 02:48 Rivera dice que no tiene nada más que hablar con Sánchez más allá de las tres ocasiones en las que ya le ha trasladado su postura cierra la puerta por tanto la posibilidad acudir a una nueva ronda de contra

Voz 1018 02:56 acto ir a menestra de Trabajo en funciones Magdalena Valerio apuesta por la estabilidad política para estimular la creación de empleo lo ha dicho tras conocer los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes a julio que marcan un récord de cotizantes desde el año dos mil siete y deja la cifra de parados prácticamente en la barrera de los tres millones Rafa Bernard sesenta y tres mil parados

Voz 5 03:14 menos setenta y cinco mil afiliados más en junio llevan el total de cotizantes ocupados son máximo histórico por encima de los diecinueve millones y medio y el total de parados a tres millones quince mil el nivel más bajo en más de una década el Gobierno está satisfecho y vincula la mejora en el empleo con la constitución del Gobierno a los sindicatos les preocupa la precariedad Magdalena Valerio ministra de Trabajo Pepe Álvarez UGT

Voz 4 03:32 muchos retos por hacer para que mejore de empleo para él sólo muy bien a este país que se consiguiese un gobierno estable

Voz 1018 03:41 muchas personas escaner Raúl

Voz 6 03:44 empleo o este mes contra toda seguridad unos consideran que han encontrado un empleo es que el país tiene un problema muy serio desde el punto de vista la calidad del empleo

Voz 5 03:53 el paro ha bajado en todas las comunidades autónomas la ocupación ha crecido en casi todos los sectores en especial los vinculados al turismo y la protección social aumenta y alcanza ya el sesenta por ciento de los desempleados

Voz 1018 04:04 hora doce y cuatro el presidente de las Cortes Valencianas Enric Morera de Compromís va a llevar a la Fiscalía y la petición de Vox de hacer pública la relación de personas que ofrecen conferencias sobre sexualidad LGTB y en los colegios entiende que afectan a la privacidad y que puede constituir un delito de odio Ana Durán

Voz 0131 04:19 el grupo parlamentario de Vox que tiene diez de los noventa y nueve diputados de la Cámara autonómica valenciana pidió ayer por escrito que se le facilitaran los datos personales de los miembros de colectivos LGTB y que habían dado charlas ocultos en colegios incluso se preguntaba por sus antecedentes penales hoy la Mesa de la Cámara ni siquiera admite a trámite esta petición y su presidente que es Enric Morera da un paso más anuncia que llevará el documento a la Fiscalía porque cree que su contenido puede ser constitutivo de un delito de odio porque trata de comer

Voz 1018 04:48 dar una causa general contra un colectivo de personas sólo por su orientación sexual gracias Ana nadie se preguntarán ustedes seguro que te lo preguntas su también Tony qué está pasando en Bruselas que sabemos de esa nueva para Reunión de Jefes de Estado o de Gobierno comunitario se busca de un acuerdo casi imposible pero seguro que no imposible al final para renovar los principales puestos de los organismos comunitarios Se las cosas tal y como quedaron ayer después de quince horas de negociaciones o no Griselda Pastor

Voz 0419 05:15 de momento se mantienen exactamente igual como las dejaron con Timerman si el candidato socialdemócrata de candidato in pectore a la presidencia de la Comisión pero por el momento porque hay que decir que la entrada en el plenario de los gobiernos se retrasa la una porque no hay el consenso suficiente mientras Sánchez advierte que no aceptará el veto de los países antieuropeos

Voz 1018 05:39 el momento digo seguimos que lo que pasa en Bruselas se queda en Bruselas real con las enteramos porque si no lo hacen todo a minuto bueno Jericho lleva dos días Griselda sólido no pero si hasta ahora era hacia el Griselda algunas cuestiones más que apuntamos rápidamente con Raquel García y Carlos Lage

Voz 7 05:57 hacía del Estado pide el cierre de las delegaciones catalanas en Berlín en Londres y en Ginebra consideran que está al servicio de un proyecto sección secesionista inconstitucional

Voz 0325 06:05 a una mujer herida grave tras la caída de una farola cuando daba marcha atrás con su furgoneta en la Puerta del Sol de Madrid la víctima de sesenta años ha sufrido un traumatismo

Voz 7 06:13 no encefálico baja la llegada de turistas internacionales a España tras ocho meses al alza el dato cayó un uno coma seis por ciento en mayo el gasto medio por persona subió hasta los mil treinta

Voz 1018 06:22 bueno a pesar de que la apertura al alza el Ibex treinta y cinco

Voz 0325 06:24 no cotiza está ahora en negativo ligeras pérdidas en las bolsas de Frankfurt París

Voz 1018 06:28 puesto quieres algo más de vamos