Escucha las noticias de las 13:00 (02/07/2019)

alcalde no ha pasado en Córdoba ningún mes desde el último crimen que sí fue declarado como violencia de género de confeti

Marsé serían veintisiete las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año y mil dos desde que empezaron a registrarse estos asesinatos en dos mil tres recuerden que el cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista es gratuito y no aparece reflejado en la factura pero si hay que borrarlo de la lista de llamadas del teléfono en Bruselas a esta hora tiene que comenzar la tercera jornada de la cumbre de líderes de la Unión Europea para renovar la cúpula de las instituciones comunitarias tras un nuevo retraso porque continuaban las consultas bilaterales en qué punto punto están las negociaciones Bruselas Griselda Pastor

bueno pues de momento esto se parece muchísimo a lo que vimos ayer igual de bloqueado que estaba como si las recomendaciones del portugués Costa pasar por la ducha para eliminar tensiones no hubieran funcionado y es que los populares se han enrocado a nivel de grupo europarlamentario y tras una reunión ayer en Estrasburgo ahora advierten que lo que quieren es la comisión con ver au sin beber su candidato a nivel europeo lo que complica mucho el contenido de esta cita que puede obligar a empezar desde cero

la Clínica Universitaria dejen volver a desconectar hoy la hidratación y alimentación de vamos deja en estado vegetativo irreversible desde hace más de diez años no es la primera vez que se decide la suspensión del tratamiento que mantiene con vida este tetrapléjico de cuarenta y dos años el Tribunal Supremo de Francia validó el viernes pasado después de treinta y cuatro decisiones judiciales la desconexión la lucha por una muerte digna mantiene enfrentado a su mujer y tutora legal contraria al ensañamiento terapéutico con los padres del paciente

en su propio laberinto como comentábamos recientemente eh Pedro Sánchez ha demostrado que no hay viento favorable para quién no sabe a dónde va ha intentado gastar estos dos meses en proyectar la responsabilidad que el tiene como candidato a la Presidencia del Gobierno en los que

Voz 0824

03:31

no tenemos esa responsabilidad la Audiencia Nacional ha imputado el ex jefe de seguridad del BBVA y ex comisario general de la Policía Judicial Julio Corrochano en la investigación por el espionaje que la entidad encargó supuestamente a Villarejo Miguel Ángel Campos