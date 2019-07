Escucha las noticias de las 14:00 (02/07/2019)

describen de forma unánime que las medidas fueron ajustadas proporcionadas ejecutadas en un plazo razonable de tiempo además la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco no supuso la suspensión de una autonomía los magistrados sólo admiten que una de las medidas adoptadas por el Gobierno puede ser inconstitucional la que se refiere a la regla que prohibía la Generalitat publicar en su BOE disposiciones normativas su acto sin autorización del Gobierno un apartado que no afecta lo más mínimo al fondo de la resolución que avala como dices la actuación del Gobierno en dos mil diez

Voz 4

02:10

creo que al final Pedro Sánchez en su propio laberinto Pedro Sánchez ha demostrado que no hay viento favorable para que no sabe adónde va ha intentado gastar estos dos meses en proyectar la responsabilidad que el tiene en los que no tenemos esa responsabilidad es que no tengo nada más que hablar de las tres veces que habló Sánchez Sánchez tiene que formar gobierno con su socio como es lógico en todos los países del mundo pero en todo caso Sánchez es el que tiene que decidir qué pasos dar