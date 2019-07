Las noticias de Euskadi, 06:50 (02/07/2019)

es que los partidos políticos entiendan cuál es el interés general del país todos esos partidos políticos que no estos últimos meses nos están dando lecciones de españolidad bueno pues que lo demuestren votando en el Congreso o facilitando la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista

en Euskadi acabados los plenos ya hoy la primera toma de contacto en materia presupuestaria la ronda que inició el Ejecutivo con el PP se detiene en EH Bildu coalición que en las últimas horas se ha marcado un tanto podríamos decir al hacer pública una reducción de sueldo en una de sus alcaldías en Durango la nueva regidora Imma arrastró Two pasará de cobrar setenta y tres mil ochocientos veintidós euros anuales lo que percibía el anterior a cuarenta y siete mil un treinta y seis coma tres por ciento menos

Voz 2

01:11

estar entre los cinco primeros sueldos más altos del Estado hace un sueldo que ya están los mínimos que marca un nivel para los municipios de más de veinte mil habitantes entendemos que es un sueldo digno aunque él no nos impide desarrollar nuestro trabajo con medicación y creo que es suficiente con un sueldo que yo tenía en Diputación mandó administrativo animándole la dedicación indicó que yo me he venido hasta viñedo