Las noticias de Euskadi, 07:50 (02/07/2019)

qué tal bueno no hemos estrenado el mes de julio con una huelga en Loiu dejó en su presentación a tres mil pasajeros afectados y una veintena de vuelos cancelados y visto lo visto sino de negociación en ciernes sobre la plantilla el siguiente par de veinticuatro horas el domingo

belga en el aeropuerto paros a la vuelta de verano en diversos sectores hoy como remate el dato del paro en principio se espera mejore la tendencia sobretodo teniendo en cuenta que hace un año se rebajó en un mes como este en dos mil personas el número de desempleados casi en once mil la comparativa de un año a otro ahora estamos en ciento trece mil ochocientos setenta y tres parados es el último dato conocido el de mayo ya acumulaba ya cuatro meses de recuperación a partir de las nueve veremos de cuanto es la reducción prevista como se sostiene así empezamos este martes antes de seguir ronda

Eroski quite desea un buen día trae la información del tiempo Eroski Contigo en Bilbao veinte grados dieciocho grados en San Sebastián cielo cubierto diecisiete grados en Vitoria cubierto

los diecinueve grados en Llodio con el cielo gris que deje engañar pues no se esperan hoy cambios significativos respecto ayer seguiremos con muchas nubes en el norte donde no se descartan lloviznas en estas primeras horas tampoco en las últimas mientras que en el resto la nubosidad estará más rota tendremos algunos ratos soleados viento de componente norte con temperaturas sin apenas cambios máximas entre veintiuno y veintitrés grados

de de la densidad habitual a estas horas especialmente en el puente de pronto Toy de Ronda allí en la avanzada leyó cuidado no lo toques que se va a romper

Voz 8

02:44

