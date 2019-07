Las noticias de Navarra, 16:03 (02/07/2019)

Voz 5

00:35

el análisis que ha habido de la tipología de la morfología y la comprensión de lo que es ese casco del estudio pormenorizado prácticamente vivienda por vivienda de la cuestión normativa no se excede para no generar problemas abre la también fundamentalmente de que no recuperación mantenimiento de un casco no para que sea un casco histórico de fachadas sino un casco histórico habitado por los ciudadanos que en el fondo es lo que da valor al campo