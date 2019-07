Las noticias de Aragón, 16:03 (02/07/2019)

no Aragón traslado nuestro más

seguimos en lo laboral en la otra cara de la moneda por primera vez desde dos mil ocho desde la crisis ha descendido el paro por debajo de los sesenta mil desempleados no obstante la temporalidad y la precariedad siguen detrás de muchos contratos hoy en las oficinas de empleo

Voz 3

01:15

acabamos de terminar el trabajo te nueve años profesora de baile no en cambio radical debido estoy estudiando entonces ya yo veo mi futuro bien que siempre me muevo por eso no tengo problemas de encontrar un nuevo trabajo dos años haciendo cumplir