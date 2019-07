qué tal vamos a tarda Carles Puigdemont al Parlamento Europeo que rectifique Pedret la ex president catalán Sánchez pidió que Rabat casa puso acata la concentración independentista da Estrasburgo a las puertas de la Eurocámara

bueno no hemos sido una deriva de regresión transmitieron Isona te da mostra la Cámara Holanda unas representadas

recuerdan Cani Puigdemont ni tampoco Sayed Toni Comín Anas excita las así inaugurado el Parlamento Europeo un oyes Inés para un valor Dorta treinta mil euros a la familia arraigada Qatar mientras estaba enganchada al motel Luxor da Barcelona tras suban a La Caixa for toda la habitación me entre Ciutat Aitor Álvarez

Voz 4

00:56

a los Mossos investigan a que hasta ahora once alquiladoras para accedí a la habitación enumeran repáseme desgraciada Barcelona duros a La Caixa Forta anunció hoy así bienes por valor de treinta mil euros según se explica en Cataluña Fons da la policía catalana al rostros eran miembros de la Familia rayado al Qatar cabían pasa total dice apta hacen turismo Barcelona no eran a la habitación anaquel Men Laporta anda que a esta habitación alude al no estaba forzada