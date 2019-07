Las noticias de Asturias, 17:03 (02/07/2019)

un ayuntamiento también adulto y serio como el de Gijón puede comprometerse públicamente con más apoyo a la Semana de no me imagino que empezaremos una nueva etapa de buscar sitio pero que habrá que hacerlo con con ahínco oí bien para que se pueda crecer para que cada vez disfrutemos más unas personas de de las empantanados

Voz 1462

00:55

en el acto Ana González ha tenido palabras de recuerdo para dos personas clave en el origen de la Semana Negra ya fallecidas el ex presidente regional y ex alcalde gijonés Vicente Álvarez Areces y el periodista y escritor ovetense Juan Cueto no nos volvemos de Gijón porque la fachada de un edificio de la calle Francisco de Paula Jovellanos que se encontraban rehabilitación alumbrado poco antes de las cuatro de la tarde según informan desde el Ayuntamiento parte del andamiaje cedió y la estructura cayó hacia la calzada el incidente no ha causado daños personales la calle eso sí permanece cortada al tráfico y un juez de Oviedo ha condenado a dos años de prisión a una mujer por un delito de apropiación indebida después de que se quedará con veintitrés mil quinientos euros de la cuenta bancaria de la que era titular su suegro de noventa y un años como como titular que era ella días después de que éste muriera Raising sin que comunicara el fallecimiento al la entidad bancaria para evitar que la bloqueará retiró el dinero la acusada tendrá que indemnizar a las dos nietas que han sido nombradas herederas de su suegro en la cantidad sustraída de forma ilícita es todo sigue La Ventana ellos saben que lo tienen todo