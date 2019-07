Las noticias de la Comunitat Valenciana, 17:03 (02/07/2019)

Voz 0808

00:04

una mujer de treinta y siete años ha fallecido en el da tras caer a un patio de luces por accidente y no recibir ayuda hasta seis horas más tarde su pareja ha sido detenida como presunto autor de un delito de omisión del deber de socorro ya que fue a atenderla pero no llamó a los sanitarios hasta seis horas después al parecer la mujer de nacionalidad española estaba consciente tras sufrir la caída su pareja fue atenderla y se marchó para buscar un teléfono no llamó a los sanitarios hasta seis horas más tarde y en ese intervalo de tiempo el hombre incluso fue a consumir droga por lo demás los hoteles de la del litoral de la Comunitat Valenciana prevén una ocupación del ochenta y dos coma seis por ciento para este mes de julio Se estima una previsión para el conjunto de la temporada estival de junio a septiembre de cuatro coma tres millones de turistas internacionales y más de nueve coma dos millones de viajes de residentes españoles el secretario autonómico de Turismo Francesc Colomer ha resaltado que todo parece indicar que va a ser un verano positivo desde el punto de vista de la llegada de turistas internacionales que mantienen los resultados de dos mil dieciocho la Fiscalía Provincial de Valencia reclama una condena de tres años de prisión para un hombre de cincuenta y dos años acusado de haber abusado sexualmente de una menor de quince años en un autobús de la EMT de Valencia el pasado nueve de enero según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público el acusado se sentó tras la menor introdujo la mano por el hueco entre el cristal y el asiento le tocó los pechos días después esta menor consiguió localizar al agresor presentó la denuncia en cuanto al tiempo intervalos matinales mañana de nubes bajas brumas en el litoral temperaturas de momento sin cambios