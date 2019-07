Las noticias de Galicia, 17:03 (02/07/2019)

Voz 2

00:48

yo estoy convencido lo mismo que para Coruña estoy convencido que necesita como el comer que haya consenso político en unos temas de ciudad que no se paralicen las facturas que no se paralicen los proyectos sus crisis reivindique carga de trabajo conjuntamente que se pueden presupuestos en tiempo y hora de estoy convencido que esos acuerdos van a existir no era más que la legislatura no es un acto cerrado es decir negociación inicial no se llega a acuerdo se puede llegar de acuerdo posteriormente eh por lo tanto da poco o dramatizar ya ese hecho no