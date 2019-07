Las noticias de Euskadi, 18:03 (02/07/2019)

los servicios de rescate franceses siguen buscando al montañero de Santurtzi que desapareció el pasado fin de semana en el Pirineo francés están desplegados equipos a pie en helicóptero pero aún no se tienen noticias de él el responsable de la sección de deportes de invierno desde la Federación Vasca Alberto Serrano dice que no estaba por una zona muy complicada

Voz 4

01:13

en la zona donde tenía previsto no no es una zona vamos a decir que es que haciendo escalada propiamente dicha más estaba haciendo una ruta pero no no no es una zona complicada si es verdad que son hay zonas donde no tienes cobertura con tu móvil ojalá pues eso haya sido una bobada Hay podamos tener noticias optimistas y favorables