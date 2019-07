Escucha las noticias de las 02:00 (03/07/2019)

Voz 1772

01:06

entonces Iglesias insiste en la coalición aunque abre la puerta por primera vez a votar un gobierno monocolor socialista pensamos que lo más sensato para sacar adelante la investidura es lograr un acuerdo integral de gobierno de coalición dice Iglesias pero si no sale adelante nos comprometemos a revisar nuestra posición el líder de Podemos no comparte la tesis del PSOE de que un gobierno conjunto espanta haría el resto de partidos que podrían apoyar esa investidura pero considero dice que merece el beneficio de la duda así que la propuesta de Iglesias es esa poner a prueba los apoyos de un gobierno PSOE Unidas Podemos en una primera investidura sino sale adelante entonces red considerarían su posición sobre Cataluña otro de los puntos calientes los morados dejan claro que no van a poner líneas rojas que será el PSOE quien lleve la voz canta