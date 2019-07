Escucha las noticias de las 06:00 (03/07/2019)

Voz 0027

01:12

con Care que dice que Von der Leyen es una buena candidata con un gran conocimiento de Europa y la hasta ahora directora gerente del FMI Christine Lagarde va a presidir el Banco Central Europeo ocupará el puesto de Mario Draghi Von der Leyen es Alemania Lagarde es francesa el eje franco alemán por tanto vuelve a quedarse con el poder europeo pero sobre todo quién se lo queda es el PP el grupo conservador que retiene para sin los principales cargos de poder comunitario se han desvanecido portando en las últimas horas las posibilidades de que un socialdemócrata recuperara la presidencia de la Comisión Europea después de quince años y aquí en España noticia de esta mañana Pablo Iglesias mueve algo mínimamente su posición en las negociaciones para la investidura que están bloqueadas porque Pedro Sánchez no quiere darle a Podemos ministerios a cambio de sus votos yp Podemos no quiere darle a Pedro Sánchez sus votos sino es a cambio de ministerios bueno pues en un artículo que publica a Pablo Iglesias hoy en La Vanguardia les reta a Sánchez a que sí es verdad que su principal pega para incorporará podemos aún gobierno el coaliciones que esa presencia de Podemos espanta haría a otros potenciales innecesarios socios porque juntos no suman si es verdad que esa es la principal pega de Sánchez Iglesias que lo intenten que lleven a la investidura del veintidós de julio una propuesta de gobierno de coalición si sale estupendo Is sino que una vez intenta desgobierno coalición no consiguen los apoyos en ese momento Podemos se compromete a variar de posición no no dice exactamente hacia dónde se lo intentaremos preguntar esta mañana esta mañana también conoceremos qué opina de todo esto el Partido Socialista cuáles son sus primeras impresiones y les contaremos cómo Vox sí está empezando a cumplir sus amenazas no habiendo obtenido la mayoría absoluta en Murcia ha votado en contra de la investidura de López miras del Partido Popular porque les Abascal dicen que van a seguir votando en contra mientras Ciudadanos se siga negando a negociar un pacto a tres con ellos