Las noticias de Catalunya, 06:50 (03/07/2019)

qué tal bombillas dado protagonista de audio y agudizará aquí a La Ser partida DO Pla al Nou al representante de la Política Exterior de la Unión Europea Josep Borrell será a entrevistar hoy por hoy Aimar Bretos ya al aquí antes de Cuní da ser Cataluña Totta partida dos cuarta no da quema

yo creo que este acuerdo demuestra que España ha vuelto y España ha vuelto proponiendo a una persona acreditada experiencia de una persona que representa al sur de Europa que hacía mucho tiempo que no se veía representado el digamos el arquitectura los principales puestos institucionales de la Unión

bien o anunciaba a Pedro Sánchez tu sabía Mahía la tarde a las presta las reuniones maratonianas dos líderes europeos que veas excluyan al de la Comisión Central agrupe a enviado al Parlamento Europeo Ouka tendrá presidencia partida habrían cicuta tributarán a Estrasburgo hubo tan agudas pesquerías constituir a no Parlamento Europeo el conflicto Catalá Força eran ni Junquera ni Ramón ni Toni Comín pro la Utah ADIC

claramente que no podía intervenir cosa

es una anomalía quisimos irlandés Sinn Fein Mc Carthy par Llançà aquesta dura acuso salió a las instituciones europeas aquesta Cambra Democracia tres yuanes de la diputada daba un cartel a la cara todas a la Eurocámara con Sandra contra ofrezcan perdonaron para cargar contra el canon carnés seria Dean saca dos tres Craig de Mons han preguntas así amónico min a para echarían allá Estrasburgo en territorio francés finalmente no

ante la imposibilidad de que se garantice la seguridad del president el conseller Comín hemos informado a ambos que no es aconsejable llegar

a este lugar pro Estatuto Chauvin turno asegura que el ataque ha sido una foto de Twitter caerán a Estrasburgo tras Pescanova afectó a planta a pocos kilómetros de la frontera francesa pero finalmente no la van agua van intervenía en un vídeo al al recusado al río Rin al aparta la mano

magistral con cincuenta aplicado pro cuestionó algunas maduras concretas que podrían a la Constitución con sus ex parlamentario al TS remarca que aquesta más dura numerosos tendrán situación excepcional de extrema urgencia cámara al referéndum o la situación canoas Nadal Amate es la el Tribunal da aquesta manera la voluntad del PP y Ciutadans de aplica aún sin cuántas sin permanecen a Catalunya

el propio inicial que asambleas de alegación a la Genaralitat a lastran llega al Gobierno español daban al Tribunal Superior de Justicia ordenó quitan Carla Santín que no promocionan Cataluña sino la independencia le Alfred dos digo a ser Catalonia que está muy tranquilo

el tema que dijo han cubierto todo lo bueno de verdad si Cataluña no se portan bien tranquilos últimamente sí el mismo o extraños

Voz 0931

04:33

la CUP cambiada último dos horas documental TIC sería como la guía cada fin es la estrategia dado particular a la Direcció Gianella Guillén carreras día día John han ella una dura crítica a expresarlo de octubre aseguran K anda da Esquerra y común a la política y no de una Fritz Kuhn que habéis corra a caminar y han subordinado no han sabido explicar sabed este año aborto provocaron turno a la par reivindica la autodeterminación es un documento que ahora anda ratificada en asamblea las bases de la Asamblea para humanas Mino ultima pueden política hoy a Reus y al TSJ