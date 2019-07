Las noticias de Cantabria, 06:50 (03/07/2019)

qué tal están buenos días los datos del paro sitúan a Cantabria como la segunda región en la que menos ha bajado el desempleo en la que más ha bajado el desempleo perdón en el mes de junio dos mil parados registrados menos una cifra que según el Gobierno no se conocía desde antes del estallido de la crisis pero la realidad es tozuda aunque la cifra global de parados sigue bajando respecto al año pasado lo cierto es que la mayor parte de los contratos que se firman llegan desde el sector servicios desde la hostelería y el turismo en palabras del secretario general de Comisiones Obreras en Cantabria Carlos Sánchez esto es pan para hoy y hambre para mañana porque la mayoría de estos contratos terminarán a finales de verano

eso no solamente tiene que ver con el modelo económico que tenemos con un turismo que no hemos sido capaces durante a pesar de las palabras de desestacionalizar lo y por tanto pan para hoy y hambre para mañana que esa es nuestra economía

junio Cantabria ha batido un récord del que no podemos presumir cifra récord de contratos temporales

la legislatura es fundamental potenciar la calidad del empleo porque no podemos esta tiene un mes detrás de otros batiendo récords de temporalidad derrotados uno laborales

