Las noticias de Aragón, 06:50 (03/07/2019)

Voz 1012 00:07 hola qué tal muy buenos días la Guardia Civil ha abierto una investigación por la muerte por intoxicación ayer de dos personas cuando trabajaba limpiando una cuba de vino en una bodega de paliza ayer en estado grave los sindicatos han convocado esta mañana una concentración en Zaragoza piden a la Fiscalía que actúe de oficio es la noticia que marca la actualidad de las últimas horas el miércoles en el que PSOE y Podemos volverán a reunirse para intentar un acuerdo que permita la investidura de Javier Lambán como presidente de Aragón y en cuanto a la previsión del tiempo esta tarde se esperan tormentas fuertes en los Pirineos David Marqueta buenos días buenos días y pueden llevar granizo en la Ibérica también pueden producirse aunque de forma más aislada soplará viento del sureste las temperaturas máximas subirán en la mitad occidental de la comunidad tenemos veintitrés grados ahora mismo en Zaragoza veintidós en Huesca quince en Teruel

Voz 1012 01:24 continúa en la UCI del Hospital Miguel Servet en estado grave uno de los heridos en el accidente laboral ocurrido ayer en Bodegas paliza en el que murieron doce trabajadores de cuarenta y cuatro treinta y tres años por inhalación de dióxido de carbono los sindicatos piden que se abra una investiga Luis clarinete Comisiones Obreras recuerda que la ley estatal de prevención de riesgos laborales responsabiliza directamente a los empresarios y son ellos quienes deben asegurar que sus trabajadores tienen garantizada la seguridad social que se toman las medidas de prevención

Voz 5 01:50 quién tiene que evaluar el riesgo tomar las medidas preventivas adecuadas es la empresa y eso está en la ley es decir no no es una opinión no es es taxativo y por lo tanto bueno si la Fiscalía en este caso también de que hay responsabilidad que puede ser final debería actuar de oficio los sindicatos

Voz 1012 02:13 de Comisiones Obreras han convocado una concentración esta mañana en Zaragoza sin dejar al ámbito laboral pero en un tono bien diferente mil doscientos veintitrés aragoneses encontraron empleo el mes de junio un descenso del dos por ciento que sitúa el número de personas en paro en Aragón en cincuenta y nueve mil quinientas ocho una cifra que no se veía desde septiembre de dos mil ocho el desempleo ha bajado en las tres provincias aragonesas porcentualmente más en Huesca seguida de Zaragoza y Teruel Marta Gastón es la consejera en funciones de Economía

Voz 6 02:39 en sectores corresponde el descenso a lo que podíamos denominar un clásico de verano el sector servicios con una cifra de más redonda de mil desempleados menos a continuación agricultura IN el interanual si bien servicios de nuevo el que lidera el descenso podemos ver el sector de sin empleo anterior básicamente corresponde a jóvenes los demás

Voz 1012 03:04 paro femenino que el masculino una bajada interanual que no se veía desde dos mil siete sube la afiliación a la Seguridad Social crecen seis mil ochocientas cincuenta y uno personas visitó a los afiliados en Aragón en casi quinientos noventa mil trabajadores ya a las puertas de una oficina de empleo en Zaragoza ayer

Voz 7 03:19 algunos de los que buscan trabajo se muestran esperanzados

Voz 8 03:22 acabamos de terminar el trabajo de nueve años profesora de baile nada no en cambio radical debido estoy estudiando entonces ya yo veo mi futuro bien que siempre me muevo por eso no tengo problemas de encontrar un nuevo todo

Voz 9 03:36 el metal de momento no hay nada disponible para

Voz 10 03:39 los que tenemos poco a poco experiencia

Voz 1012 03:47 además en esta página económica nuevo matadero litera Meet de Binéfar podría iniciar su actividad en fase de pruebas en unos días informa desde Binéfar Carme Tarragó

Voz 1463 03:56 en menos de un año el nuevo matadero litera Amit del grupo Pini se ha construido en Binéfar y ahora según ha podido saber esta emisora podría empezar su actividad en periodo de pruebas la próxima semana pero antes durante la presente semana la empresa está siendo sometida a los pertinentes controles de sanidad por parte del Gobierno de Aragón debemos recordar que este Macron Matadero inició su construcción en agosto del pasado año obra para la que el grupo Pini ha invertido en torno a setenta millones de euros Se prevé contar con unos seiscientos trabajadores en una fase inicial llegar hasta los mil seiscientos en cuanto la empresa esté a pleno rendimiento en cuanto a producción destacar que la capacidad de sacrificio despiece desde más de treinta mil cerdos diarios lo que supone más de siete millones y medio al año

Voz 1012 04:39 y catorce proyectos empresariales con una inversión prevista que ronda los ochenta y cinco millones de euros han concurrido a la convocatoria dudas en Aragón para el desarrollo de vehículos Electric quince promotores impulsar estos proyectos que llevan aparejadas inversiones desde los tres hasta los dieciocho millones de euros en algunos casos las empresas han presentado sus ideas en colaboración con centros de investigación como el ITA que coopera en tres de ellos las propuestas susceptibles de recibir el dinero deben al menos durar un año seis y cincuenta y cinco minutos

Voz 1322 05:13 el Gobierno de Aragón bonificará la mitad de la matrícula los alumnos de la Universidad de Zaragoza que apruebe en el cincuenta por ciento de los créditos deberán hacerlo en primera matrícula estar empadronados en Aragón se trata de una medida que podría beneficiar a quince mil estudiantes de la universidad pública y que busca contribuir con las familias ante el coste que suponen los estudios superiores

Voz 1012 06:06 el presidente de las Cortes comienza esta tarde la ronda de consultas con los partidos políticos antes de proponer mañana un candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón a esta hora la investidura de Javier Lambán no está garantizada porque el PSOE y Podemos no logran cerrar un acuerdo presidente del Parlamento aragonés Javier Sada se reúne esta tarde de forma consecutiva con Izquierda Unida par Vox y Chunta Aragonesista mañana por la mañana será con Podemos Ciudadanos PP y PSOE las negociaciones de los socialistas con Chunta con Izquierda Unida encaminadas hacia un acuerdo no ocurre lo mismo con Podemos el PSOE y el partido morado volverán a reunirse hoy después de no hacerlo desde el pasado viernes desde ese día la situación quedó atascada los socialistas señalan que podemos sólo está pidiendo puestos y los populistas señalan que el PSOE no les hace ninguna propuesta concreta Javier Lambán el lunes en la SER dejó claro que Podemos no tendrá consejeros en el Gobierno porque es una condición que ha puesto el Partido Aragonés pero piensa que hay margen para el acuerdo

Voz 0693 06:56 nosotros lo estamos diciendo que no tiene que tener visibilidad en un gobierno ni siquiera que nuestro Gobierno eso se traducen buscar otro tipo de soluciones que pasan primero por ponerse de acuerdo en lo que hay que hacer e insisto el pacto con el PAR nos permite desarrollar muchos políticas progresistas en la comunidad

Voz 1012 07:14 terminamos hablando de los incendios de la semana pasada en Aragón la mayor parte provocados por cosechadoras que han reavivado el debate sobre si es aconsejable acotar los horarios de los trabajos agrícolas en las horas de más calor del Gobierno de Aragón partidario de prohibir ya apenas hay restricciones más allá de las zonas forestales protegidas eso sí existe una larga lista de recomendaciones que apunta el jefe de sección de planificación de la deje a Rafael López

Voz 13 07:35 los horarios que establezca el día a partir de la de la una hasta las ocho de la tarde la probabilidad de de inflamación de iniciales máxima hay que intentar evitarlos hay que reducir la velocidad porque sobre todo en zonas bueno moritos cercanas a más actores tales tras con pendiente en zonas con Pedro regocicidad cosechar siempre en cajas contra la dirección del viento para evitar la propagación de cómo es posible contar con un vigilante y contar contacto con grada se genera un incendio puede generar un cortafuegos

Voz 1012 08:00 los profesionales del campo consideran que sería un error prohibir el trabajo en las horas centrales del día José Manuel Roche del sindicato

Voz 14 08:06 Cuba cuando se tiene que cosechar es cuando hace calor osea cuando hay humedad y cuando hace frío pues es imposible cosechar por lo tanto las condiciones idóneas para que se pueda segar un campo es con unas temperaturas elevadas que tampoco se puede criminalizar por parte de la sociedad a los agricultores

Voz 1012 09:05 esta tarde recordamos esperan tormentas fuertes en los Pirineos pueden ser localmente fuertes y llevar granizo Le dedica también se pueden producir aunque de forma más aislada el viento sopla del sureste las temperaturas máximas subirán de nuevo sobre todo en la mitad

Voz 1012 09:21 en Zaragoza veintidós en Huesca quince en Teruel

