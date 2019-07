Las noticias de Galicia, 06:50 (03/07/2019)

No hay resultados

Voz 0846 01:42 qué tal muy buenos días hoy se podría firmar el acuerdo de compra venta entra el parte capital va adelantado en las últimas horas el secretario general de Industria en funciones Raúl Blanco se garantiza sin empleo para los casi cuatrocientos trabajadores de la factoría da Coruña al menos durante los dos próximos años empleo trabajo desciende el paro en Galicia pero sólo el siete por ciento de los empleos que se han creado en el mes de junio tiene carácter indefinido y el treinta y cuatro por ciento de los hogares gallegos sigue llegando con dificultad a fin de mes es miércoles tres de julio tampoco va a ser otro día de pleno verano Pablo Calviño buenos días

Voz 5 02:17 buenos días Jaime aumenta la inestabilidad atmosférica sobre Galicia los cielos alternarán nubes y claros en general con más nubes bajas en el tercio norte de la comunidad en la segunda mitad del día crecerán nubes de evolución que pueden dejar algún chubasco tormentoso en el interior temperaturas en ascenso especialmente en las máximas también viento de componente noreste especialmente fuerte en la Costa da Morte

Voz 0846 02:38 no sé qué vamos a hacer con este tiempo en pleno verano así despierta el día en todo caso en A Coruña Pablo Díaz

Voz 6 02:44 buenos días Yemen A Coruña cielos nublados a esta hora diecisiete grados tenemos en esta ciudad diecisiete también en Ferrol

Voz 0846 02:50 Lugo Carmen López buenas días Jaime más nubes que claros se quince grados de Ourense ni tenía muy buenos días nubes y claros en Ourense de dieciocho grados Pontevedra Alfonso González Vigo María día mayo dos días aquí tenemos dieciocho grados y cielos de España dos volvemos a Pontevedra Alfonso o la Buendía decía que aquí tenemos cielos despejados camino ya de los diecinueve grados diecisiete en Vilagarcía en Santiago Pablo cielo con nubes en Santiago dieciséis en página deportiva Anquela ya está en A Coruña Fran Hermida

Voz 7 03:20 Juan Antonio Anquela fue presentado ayer como nuevo entrenador del Depor firma por una campaña llega A Coruña acompañado de un segundo entrenador y un preparador físico en cuanto al plantel el jienense lo tiene claro con veintiuna fichas en la primera plantilla mientras no haya bajas tampoco habrá posibilidades de que entren nuevos futbolistas

Voz 0846 03:40 bueno la palabra es un ahí

Voz 8 03:43 posición tremenda yo he venido aquí por un proyecto deportivo

Voz 0846 03:49 que me atrae profundamente primeras palabras de Ángel unió oye el uruguayo Laza continúa en el Celta Mauro Picatoste

Voz 6 03:56 el Celta ayer anunciaba otro fichaje bueno aunque en este caso es más una continuidad Se trata de Lucas que seguirá un año más en el equipo que contará con una opción de compra al finalizar la temporada el lateral uruguayo seguirá por tanto a préstamo desde Boca Juniors el club argentino tenía la posibilidad de repescar lo antes del treinta de junio pero finalmente seguirá en la disciplina celeste después de llegar en enero a Balaídos pese a no contar al principio terminar por convertirse en una de las bazas de Fran Escribá en la recta final de la temporada y también en la permanencia del Celta en Primera División

Voz 0846 04:51 baja el paro pero la mayoría del empleo que se crea en Galicia es precario ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintinueve personas están registradas a día de hoy en las oficinas de empleo el paro baja bajó el mes pasado en Galicia en un tres coma cuarenta y seis por ciento Íñigo cantos

Voz 9 05:07 es la sexta comunidad con una mayor caída del paro en el conjunto del Estado fue del dos coma siete por ciento el número de parados que hay en todos los sectores de actividad de forma muy especial en el servicios con tres mil setecientos sesenta y tres desempleados menos desde los sindicatos frena la euforia destacan que lo que aumenta son los contratos temporales por lo tanto la precariedad sigue siendo la asignatura pendiente Maika Bouzas portavoz de Empleo de Comisiones Obreras

Voz 10 05:29 exceden Prego que se crea una duración limitada no tempo en asesor nada pararnos no se puede considerar en Prego porque nos permite una calidad de bebida os datos de este mes son peores de los últimos meses porcentaje de contratos temporales Emma es elevada a ocaso de que para que se de a seis mil setecientas afiliación tiene no sé qué facer noventa y ocho mil setecientos contratos

Voz 9 05:58 en el mes de junio se registró un incremento en la contratación de tres mil quinientos ochenta y tres contratos pero sólo un siete con seis por ciento fueron indefinido

Voz 0846 06:05 y recordamos ese otro dato el número de hogares gallegos que llegan con alguna dificultad a fin de mes sigue siendo muy elevado aunque bajó en el segundo trimestre del año hasta el treinta y cuatro coma cinco por ciento datos del Instituto Galego de Estadística en crónica política reacciones también en Galicia a la decisión sobre la fecha para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo considera que España necesita un Ejecutivo recuerda que llevamos casi un año con un Gobierno en funciones

Voz 11 06:34 ser ahora porque elevamos eh en España prácticamente con un gobernó en funciones humano ese ahora presidente de Gobierno que dice que es capaz de formar gobierno pues que pese a Tarifa es que en España hacia Gobierno de forma inmediata Le vamos una mano desde hace hizo

Voz 0846 06:55 animando a Sánchez va a formar gobiernos gobiernos municipales en Ferrol los socialistas gobernarán en minoría son ocho concejales de los Veinticinco con los que cuenta la corporación no ha habido acuerdo con Ferrol en común y con el bloque para una coalición el alcalde Ángel Matos reconoce que en este momento no le queda otra que gobernar

Voz 12 07:13 sí hay por lo tanto tengo un valor es fundamental para que digamos a repetir POYS situación dos pasado que no unos y agradar a ninguna de las dudas organizativos no por lo tanto el empeño que decir que abordaremos este es catro anos con gobernó de hoy todo

Voz 0846 07:38 unas gobiernan en minoría hay otros gobiernan con pelotas Gonzalo pero deja con el líder de Democracia orensana que Baltar el Partido Popular auparon a la alcaldía de Ourense nosotros lo que está claro es que aquí

Voz 13 07:52 eh unas cosas que no decían el otro jefe de servicio hace un rato

Voz 14 07:56 día el lenguaje fino que aquí lo que hay que hacer es tener decía Guaje fino yo no lo voy

Voz 13 08:01 si tan fino que hagáis es tener pelotas para cambiar esto y me dice que muchas cosas requieren de valor que los anteriores alcalde los últimos cuatro por no han tenido luego nosotros no estamos aquí para agradar a las bocas de los de para acallar críticas y nada nosotros hacemos lo creemos que es correcto y punto a ver si sigue en él

Voz 0846 08:17 consejo el resto de alcaldes y acuerdo unánime en el Parlamento para encajar al grupo Mixto aunque se mantiene la tensión entre los que eran socios En Marea para empezar reivindican el mismo nombre el portavoz de lo que queda del viejo grupo Manolo Lago asegura que no aceptará que los populares o los mixtos inventen el nombre con el que trabajarán en el Parlamento que no

Voz 15 08:38 terrenos que Miguel Tellado o presidente fijo o cualquier otro diputado o diputada de este grupo invente un nombre rompiendo a cortesía parlamentaria por respeto institucional

Voz 0846 08:50 una cosa más la Plataforma contra la impunidad en la Operación Carioca contra la institución insiste en que la Xunta hay el Concello de Lugo deben de personarse como acusación particular desde hace diez años se investiga la explotación sexual de doscientas mujeres en los clubes de alterne de Lugo figuran como investigados agentes de la Policía y la Guardia Civil Maria Barba es portavoz de la plataforma

Voz 16 09:12 detrás de la aparente paz social que hay en nuestra ciudad le decía van delitos horrorosos que sufrieron más de doscientas mujeres no ella otros ayuntamientos lo han hecho previamente no como fue el caso de la manada no se personaron como acusación popular ayuntamientos entonces

Voz 1 09:29 ah