Las noticias de Navarra, 06:50 (03/07/2019)

de ser a las tres formaciones políticas eh bueno pues la voluntad que están teniendo en esas distintas mesas sectoriales la voluntad sobretodo no sólo de diálogo sino la voluntad de llegar a puntos de encuentro el acuerdo sobre temas que son tan importantes como por ejemplo la política sanitaria o la política educativa entre otras

no hizo referencia actividad a la visita de Javier Esparza líder de UPN candidato de Navarra suma a Madrid para tratar de que el eco nacional presiona Pedro Sánchez a dar la vuelta a las negociaciones de a él la presidencia del Gobierno navarro Mikel

Voz 3

01:16

estamos a tiempo de que el presidente del Gobierno en funciones el señor Sánchez no respalde un gobierno un acuerdo un pacto con EH Bildu yo estoy seguro que sus socios europeos desde luego no lo avalan estoy seguro que a sus socios europeos un acuerdo con los amigos de los terroristas no les satisface