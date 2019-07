Escucha las noticias de las 07:00 (03/07/2019)

son las siete de la mañana las seis en Canarias la Cadena muy buenos días esta mañana viene a La Ser Josep Borrell el hombre al que los veintiocho socios comunitarios han elegido como jefe futuro jefe de la diplomacia europea yo creo que este acuerdo demuestra que España ha vuelto y España ha vuelto acreditada con experiencia diez años que un español no encabezaba ninguno de los polos de poder europeos bueno ahora lo hará Borrell tras el acuerdo que han sellado los Veintiocho en Bruselas y que les garantiza a los conservadores el control de la Comisión Europea la va a dirigir la alemana Ursula von der Leyen una mujer muy cercana Merkel la hasta ahora ministra de Defensa la francesa Christine a la Garda hasta ahora directora gerente del FMI se pone al frente del Banco Central Europeo el liberal belga Sears Michele va a dirigir el Consejo Europeo como decimos el socialista español Josep Borrell liderará la política exterior por lo tanto un reparto paritario en cuanto a género un reparto equilibrado también a nivel geográfico pero un reparto que desde luego no les da a los socialdemócratas aquello a lo que aspiraban quiera que su candidato Timerman presidiera la Comisión Europea el brazo ejecutivo de la Unión Europea aquí encajadas las piezas de la gobernación comunitaria Pedro Sánchez vuelve a España tiene por delante tres semanas para conseguir que los votos que necesita para su investidura investidura que como

Voz 0027

01:41

les vamos a contar la propuesta que le hace hoy Pablo Iglesias a Sánchez les reta a que sí es verdad que si la principal pega del PSOE para incorporar a Podemos a un gobierno de coalición es que esa presencia de Podemos espanta daría a otros potenciales socios innecesario socios si es verdad eso lo dice Podemos que lo intenten que lleven a la investidura el veintidós de julio una propuesta de gobierno de coalición Easy ahí no prospera sin una vez intentado no consiguen los apoyos entonces en ese momento Podemos se compromete a variar su posición para un nuevo intento de investidura es miércoles tres de julio día de luto en Rute el pueblo de Córdoba en el que un hombre mató ayer a su mujer a martillazos supuestamente lo ha confesado el mismo tras el crimen huyó a Madrid con sus dos hijos pequeños de seis y diez años y terminó entregándose a la policía a los niños están ahora a cargo de la Fiscalía la consejera andaluza de Igualdad Rocío Ruiz ha confirmado que no había denuncias previas