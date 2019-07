Escucha las noticias de las 08:00 (03/07/2019)

Voz 0027

01:07

es esta mujer Ursula von der Leyen hasta ahora ministra de Defensa de Merkel y que si no hay sorpresas en la tramitación en el Europarlamento se va a convertir en la primera presidenta mujer de la Comisión Europea de la historia eso sí día Chris Hoy para quienes aspiraban a que los socialdemócratas pudieran recuperar después de quince años el poder del brazo ejecutivo de la Unión que seguirá en manos del PP europeo una decepción total recorre el grupo socialdemócrata en el Europarlamento grupo que se va a intentar vengar políticamente hoy dentro de unas horas eslovaco a ahora Griselda Pastor y analizaremos la ficha que mueve Pablo Iglesias hoy de cara a la investidura en un artículo en La Vanguardia Iglesias le propone a Pedro Sánchez un pacto que en el fondo tiene algo de reto le viene a decir si de verdad para vosotros socialistas el gran problema de hacer un Gobierno coalición con Podemos es que juntos no suman mayoría el hecho de que podemos tenga ministros espanta haría a otros potenciales innecesarios socios compró hemos si es verdad vayamos a la investidura del veintitrés de julio con una propuesta de gobierno de coalición Pizzi realmente no conseguimos entonces los apoyos necesarios podemos cederá y entonces sí cambiará su posición que hasta ahora ha sido es la de eh exigir ministeriales esto es básicamente lo que plantea Iglesias hoy sabremos qué opina el PSOE si está abierto a valorarlo descarta de plano estaremos en Madrid y Murcia donde el PP te está viendo cómo es el empiezan a atragantar las investiduras autonómicas porque Vox ya no regala nada después de cómo lean trampear los populares en los ayuntamientos es miércoles tres de julio y hoy declara en la Audiencia de Barcelona la chica que con catorce años fue víctima de una supuesta violación en grupo en Manresa durante un botellón la fiscalía da por acreditado que seis jóvenes se turnaron para ir violando la sede en una caseta pero les