qué tal muy buenos días habrá pleno pero de momento sin candidato para ser investido presidente de la comunidad es la decisión que toma va a última hora de la tarde de ayer Juan Trinidad el diputado de Ciudadanos que preside la Asamblea tras terminar la ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios y comprobar que ninguno reúne los apoyos necesarios el pleno se celebrará el próximo diez de julio Ayuso no consigue el apoyo de Vox que se niega hasta que Ciudadanos se siente también con ellos a negociar ciudadanos se sigue resistiendo también se niega rotundamente a dar los tres votos que le faltan a Gabilondo que tiene sesenta y cuatro

Voz 2

00:46

qué es lo que ocurre es que Si creo yo que podía haber puesto al alquiler no yo tenía tengo más votos más diputados más apoyo sesenta y cuatro es cierto que no son los sesenta y ocho ese precisa para garantizar que las apoyada no