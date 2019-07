Escucha las noticias de las 09:00 (03/07/2019)

la Guardia Civil ya está investigando este caso en el que han fallecido tres trabajadores de una subcontrata a la que Bodegas Panizo había encargado limpiar unos depósitos los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado una concentración hoy a las once en Zaragoza porque denuncian que no se aplicó el protocolo de seguridad y que estas muertes se podrían haber evitado

en Francia el hospital que trata avisen Lambert un hombre tetrapléjico Yi en estado vegetativo durante más de una década anunciado que eleva desconectar lo anunciado por tercera vez en las dos anteriores los padres ultra católicos consiguieron frenar su muerte Francia no permite la eutanasia activa pero sí el derecho a dejar morir si los cuidados médicos se prolongan más tiempo del debido hay ABAO el balance de Vincent Lambert entre la vida y la muerte lleva once años de

la justicia italiana archivado hasta ahora todas las investigaciones sobre la desaparición en mil novecientos ochenta y tres de las dos jóvenes Emmanuel a Orlandi Mirella Gregori las dos de quince años entonces nunca se han probado las implicaciones de los servicios secretos de la antigua Unión Soviética de la mafia o de posibles extorsionadores queda la Ipod existe una presunta corrupción de las dos menores un giro de prostitución en la que estarían implicados no jerarcas eclesiásticos cardenales arzobispos o señores sino quizás altos cargos de la administración vaticana la inspección de las dos tumbas del cementerio tectónicos del Vaticano en el lateral izquierdo de la basílica de San Pedro el jueves de la semana próxima podría confirmar esta sospecha o desmentir la de una vez treinta y cinco años después de la desaparición de las dos adolescentes

ya noche hablamos aquí en la Ser en el Larguero con la primera mujer que va a arbitrar un partido de Primera división de fútbol masculino en España es Guadalupe Porras treinta y un años desde Badajoz reconoce que he tenido que escuchar de todo en los dieciséis años que lleva pitando a la banda fueras de juego en tercera primero Segunda B Segunda y ahora dentro de un mes en primera Andrea Villoria gritos e insultos que aprendida ignorar

que llegó a Primera división porque ha sido una más si es decir que no se no llegó Jose mujer llegó por la temporada que ha realizado un cuando apenas había atarse las botas siempre me ha apasionado el todo les de bien pequeñita hay jugadas Púbol desde que era una una anilla