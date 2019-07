Las noticias de Andalucía, 10:02 (03/07/2019)

no es ciencia ficción iba a más el fraude detrás del cibercrimen que siempre asociado al robo de datos da ahora un nuevo aviso es capaz de vivir Lar cuando no vaciar cuentas bancarias con una metodología que augura posibles espionajes masivos es lo que ha ocurrido a la cuenta del Ayuntamiento de Roquetas de Mar donde pagaban a los funcionarios casi la mitad se han visto afectados por el hackeo cuatrocientas nóminas en total seiscientos noventa mil euros la Guardia Civil ya recuperado el dinero investiga a nivel internacional el ataque a este depósito desde el cual el Consistorio rockero pagaba las nóminas a los empleados municipales la celeridad en la interposición de la denuncia el pasado jueves ha sido clave en la recuperación del dinero público la investigación sigue abierta la lleva la Guardia Civil también el CNI

Voz 2

01:31

