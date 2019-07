Las noticias de Galicia, 10:02 (03/07/2019)

claro aterrizaba en el aeropuerto de Lavacolla en Santiago el avión de Vueling cayera portaba su despegue en Fuerteventura por una falsa amenaza de bomba de alertas sea activa sobre las nueve menos cuarto cuando se localizaba una nota avisando de la colocación de una bomba en ese aparato que tenía como destino Compostela el avión fue acordonado desalojado el pasaje en pista a las diez y cinco de la noche se recobra la normalidad los densos bancos de niebla que dificultan la visibilidad y condicionan la seguridad de los usuarios han obligado a la DGT a cerrar la Autovía del Cantábrico entre los concellos de Mondoñedo ya Vadim la autovía permanece cortada en ambos sentidos a la circulación desde ayer a las dos menos diez de la tarde concretamente en el tramo comprendido entre los kilómetros quinientos treinta seis y quinientos cincuenta y dos en el alto de frío UCO desde es ahora la Guardia Civil ha habilitado los habituales desvíos alternativos a través de la carretera nacional seiscientos treinta y cuatro a su paso por Mondoñedo casi veinticuatro horas cerrada esta carretera y la Guardia Civil busca al empresario Lisardo López que permanece desaparecido desde la mañana de este martes en Sarria después de acudir a su empresa ubicada en la zona de la Pedro de la que salió por la puerta de atrás la Policía local junto con la Guardia Civil que coordina el operativo y Protección Civil realizaron batidas por la zona próxima a la empresa para buscaban desaparecido que se fue a pie la Plataforma contra la impunidad en la Operación Carioca contra la prostitución insiste en que la Xunta y el Concello de Lugo deben personarse como acusación particular desde hace diez años se investiga a la explotación sexual de doscientas mujeres en los clubs de alterne de Lugo figuran como investigados agentes de la Policía y la Guardia Civil María barbas portavoz de la plataforma son declaraciones a la SER

Voz 3

01:47

detrás de la aparente paz social que hay en nuestra ciudad encima hagan delitos horrorosos que sufrieron más de doscientas mujeres no ella otros ayuntamientos lo hay que previamente no como fue el caso de la manada no sé que pensarán Haro como acusación popular ayuntamientos