Las noticias de Andalucía, 11:03 (03/07/2019)

entorno al treinta minuto cuarenta minutos te han podido pescar los ciento cincuenta sino que no ha asignado o hemos asignado para mantener caladeros ahora mismo caladero pues se ve con muchísima cantidad muy bueno viene limpio

Voz 0570

01:07

de tribunales la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha confirmado el rechaza que Francisco Medina absuelto por el doble crimen de Almonte en el que perdieron la vida a una niña de ocho años y su padre en abril del año dos mil trece se persone en la causa como acusación particular tal y como ya rechazó el juzgado de La Palma del Condado ir recordamos que en media hora las once y media habrá una concentración en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba ya las doce a las puertas de la Diputación para condenar el asesinato machista que ha costado la vida a una mujer en el municipio de Rute este crimen recordamos es el sexto asesinato machista que se produce en Andalucía este año el teléfono de atención a las víctimas es el cero dieciséis no aparece en la factura pero hay que borrarlo del registro de llamadas