Las noticias de Catalunya, 11:03 (03/07/2019)

la teca dos es una proteína clave la sea lo las cualidades visitas produce una parálisis muscular progresiva en la forma mes Sabera provoca la mort han tres coma Maxime investigados daba el labró da andamos que administran nucleados It's unas sustancias químicas satura la tía Ramon Martí ex alcalde a la Reserca

el simpatías de presentación asevera una anormal probablemente eso Quatre Nouri en sobrevive Cut mes de dos otras Saëns y que con y siempre pasión que no que no

Voz 1922

00:45

en aquel track también a experimental a Tito Rabat y inequívoca ya no caminaban no respiraba no no podían pasa París Maté Shoes han las funciones motoras