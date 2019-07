Escucha las noticias de las 13:00 (03/07/2019)

qué tal Isabel buenas tardes si el PSOE sigue en ascenso llega hasta el treinta y nueve coma cinco por ciento tres puntos más que en el CIS anterior en la segunda posición Se mantiene Ciudadanos aunque la distancia con el PP la tercera fuerza política Se reduce los de Rivera acá en siete décimas hasta el quince coma ocho por ciento mientras que los populares suman casi dos puntos y medio hasta el trece coma siete Unidos Podemos también retroceso retrocede casi dos puntos mientras que Vox prácticamente repite el mismo resultado del CIS anterior hay que tener en cuenta que este fin se ha realizado entre el uno y el once de junio por lo tanto no recoge la crisis que vivió el partido de Albert Rivera Ciudadanos con la salida de Toni Roldán en cuanto a valoración de líderes Pedro Sánchez sigue siendo el más valorado con cuatro coma ocho Pablo Casado mejor unas décimas mientras que Rivera y especialmente Pablo Iglesias empeoran sus resultados en el capítulo de preocupaciones dato muy significativo el catorce por ciento de los españoles muestra su preocupación por el empleo es el nivel más alto en esta materia desde dos mil siete y este CIS incluye un apartado específico sobreviviendo nueve de cada diez encuestados creen que el Gobierno debe proteger de manera activa el derecho a la vivienda

Voz 0824

01:22

a las empresas españolas dejan de pagar once mil quinientos millones de euros al año por horas de trabajo no retribuidas según un estudio de Comisiones Obreras cada semana se trabajan once millones de horas por encima de la jornada laboral que se declaración anda lo que equivale a doscientos setenta y seis mil puestos de trabajo de cuarenta horas semanales Rafa Bernardo