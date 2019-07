Escucha las noticias de las 14:00 (03/07/2019)

el trabajo de campo se realizó entre el uno y el once de junio inmediatamente después de las elecciones municipales y autonómicas antes por ejemplo de la crisis de Ciudadanos por la dimisión de Roldán en el PSOE asegura Rafael Simancas que la encuesta refleja el sentimiento de la sociedad pero Melissa Rodríguez de Ciudadanos no se la cree

permítame la la ironía porque nosotros no seguimos eh no le vamos a dar credibilidad a las encuestas de del señor Tezanos aunque a nosotros como segunda fuerza

es uno de circo por unanimidad con veintiocho país es muy difícil pero ahora he visto algo de mi experiencia en Europa y muy en particular este año en el Consejo de Asuntos Exteriores es muy difícil sería bueno que aceptásemos decidir por mayorías calificadas es decir no por un grupo suficientemente importante de país

Voz 3

05:28

no sé no lo tengo James no les toda la información sobre los fichajes este verano como en El Larguero en todas las noches desde las once y media El Larguero claro