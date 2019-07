Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:03 (03/07/2019)

no García Page ha vuelto a ser elegido presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

veintitrés diputados presentes votos si diecinueve votos no catorce no habido ascensiones obtenida la mayoría absoluta de esas cohortes de conformidad con lo establecido en el artículo catorce de nuestro Estatuto de Autonomía ha sido elegido como presidente de la Junta de Comunidades en Castilla La Mancha Emiliano García Page eh

voto en contra de ambas formaciones que ya se conocía antes del debate algo que no ha entendido Emiliano García Page

Voz 0549

01:17

yo hubiera agradecido a ambos grupos parlamentarios que no hubieran anticipado su voto negativo por qué no tienen necesidad así hubiéramos podido debatir incluso con la ingenuidad por mi parte de pensar que podrían incluso abstenerse en la votación de la investidura del presidente de la comunidad autónoma no creen que eso les va a penalizar