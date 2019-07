Las noticias de Canarias, 16:03 (03/07/2019)

aunque por ahora no hablan de gestora la diputada nacional de ciudadanos Melissa Rodríguez confirma que habrá cambios en la formación naranja en Canarias cuando finalicen los procedimientos internos abiertos asegura que los cambios son normales tras un proceso electoral

Voz 3

00:19

que habrá cambios seguramente porque normalmente después de un proceso electoral suelen haber cambios en distintos órganos de dirección autonómica y municipales pero en respecto y en concreto con la situación de Canarias y con la posible creación o no de una gestora a día de hoy no ha llevado a la Ejecutiva Nacional de del partido la creación de dicha gestora así que no Le puedo hablar ni de tiempo lo que sí que es cierto es que tenemos como sabes para seguimientos internos abierto y una vez finalicen estos procedimientos internos informaremos y seguramente pues se cederemos a manifestarse habrán cambios una obrar el cambio