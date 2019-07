Las noticias de Cantabria, 17:03 (03/07/2019)

que la gente que los pescadores de la zona los voluntarios que estuvieron ayudando también a voluntarios de Protección Civil y siguen buscando a Manuel y bueno pues estamos en esos nueve días que siempre nos marca no los los profesionales cómo es posible que el mar lo devuelva pero todavía no tenemos en este momento ninguna noticia

Voz 2

00:55

Manuel de dieciséis años desapareció el domingo veintitrés por la tarde noche cuando se encontraba pescando junto a su familia los acantilados de loba en la zona de Casasola hizo alejó a dar un paseo y no regreso la búsqueda el joven se inició esa misma noche hoy desde entonces un amplio dispositivo formado por un centenar de efectivos ha trabajado para localizarle y el PRC celebrará este domingo siete de julio en el aire final de Penagos la vigesimosexta edición de su fiesta anual que este año será especial porque será un recuerdo a Rafael de la Sierra el número dos del partido que falleció el pasado diecinueve de junio tras una larga enfermedad fiesta que los regionalistas y en especial su líder Miguel Ángel Revilla afrontan después de haber ganado las elecciones autonómica has por primera vez la secretaria de Organización del PRC Paula Fernández ha explicado que se trata de un formato de convivencia entre todos los ciudadanos y es una seña de identidad del propio partido en cuanto al tiempo se esperan tormentas de cara a esta tarde más probables en la Cantabria del Ebro donde podrían ser localmente fuertes y con granizo veintiún grados en el centro de Santander es todo sigue La Ventana ya saben que lo tienen todo en Cadena Ser punto com y que volvemos con el resumen de lo que está pasando