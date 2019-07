Las noticias de Andalucía, 17:03 (03/07/2019)

hola buenas tardes efectivos del Infoca intervienen a esta hora en el paraje Arroyo de Mata toros en el término de Tarifa donde un incendio declarado minutos antes de las cuatro ya está estabilizado pero no controlado por ello mantienen en la zona treinta y seis bomberos forestales ocho vehículos y un vehículo de extinción las cosas en el litoral de Cádiz continúan con la proliferación de alga invasora que está arrasando con la diversidad de algas del fondo marino del litoral gaditano y que procede del agua de lastre la que utilizan los grandes buques a para su flotabilidad que el acogen del Pacífico y la sueltan en aguas del Estrecho pues bien María Altamirano presidenta de la Sociedad Española de filología y miembro del equipo de investigación de la Universidad de Málaga aboga porque la Administración empieza a trabajar con agilidad en la erradicación de esta alga

Voz 2

00:49

aunque sea triste decirlo en aquellos sitios donde la especie ya está perfectamente instalada vi muy abundante pues no se puede hacer más que una buena gestión de la retirada de la de la arriba Zone pero sí que deberíamos de tener siempre en mente sobretodo la administración de tenéis una cultura de la prevención es decir es todavía hay sitios donde la especie no ha alcanzado no ha llegado en eso sitio de donde se debería de prestar una una red de alerta temprana